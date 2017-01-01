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25 листопада - День пам’яті жертв голодомору

25 листопада - Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками

27 листопада - День заснування Національної Академії Наук України

28 листопада - Початок Різдвяного посту

29 листопада - День солідарності з палестинським народом

30 листопада - День домашніх тварин

30 листопада - Міжнародний день захисту інформації

1 грудня - Всесвітній день боротьби зі СНІДом

1 грудня - День невролога

1 грудня - День працівників прокуратури України

2 грудня - Міжнародний день боротьби за скасування рабства

3 грудня - Всесвітній день комп'ютерної графіки

3 грудня - Міжнародний день дизайнерів та аніматорів

3 грудня - Міжнародний день людей з інвалідністю

4 грудня - День інформатики

4 грудня - День замовлень подарунків Діду Морозу

5 грудня - Всесвітній день грунтів

5 грудня - День працівників статистики в Україні

5 грудня - Всесвітній день волонтерів

6 грудня - День Збройних Сил України Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Красота природы человеческими руками: искусство архитектуры

Архитекторы всегда искали вдохновение у природы: от естественного символизма древней Греции и Рима до растворяющихся в ландшафте зданий Френка Ллойда Райта.



Современные технологии позволяют архитекторам воссоздать самые сложные и невероятные структуры, которые можно найти лишь в природе.



Храм Лотоса, Нью-Дели

Согласно писанию Бахаи, все религиозные сооружения должны иметь девятигранную форму, при этом являясь кругом.

Большинство храмов достигали этого благодаря куполу, но архитектор Фарибоз Сахба решил создать нечто особенное. Храм Лотоса в деревне Багапур состоит из 27 отдельно стоящих мраморных лепестков, объединенных в группы. Таким образом у здания получилось девять сторон и девять дверей, которые окрылить в 1986 году. Архитекторы всегда искали вдохновение у природы: от естественного символизма древней Греции и Рима до растворяющихся в ландшафте зданий Френка Ллойда Райта.Современные технологии позволяют архитекторам воссоздать самые сложные и невероятные структуры, которые можно найти лишь в природе.Согласно писанию Бахаи, все религиозные сооружения должны иметь девятигранную форму, при этом являясь кругом.Большинство храмов достигали этого благодаря куполу, но архитектор Фарибоз Сахба решил создать нечто особенное. Храм Лотоса в деревне Багапур состоит из 27 отдельно стоящих мраморных лепестков, объединенных в группы. Таким образом у здания получилось девять сторон и девять дверей, которые окрылить в 1986 году. подробнее