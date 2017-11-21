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25 листопада - День пам’яті жертв голодомору

25 листопада - Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками

27 листопада - День заснування Національної Академії Наук України

28 листопада - Початок Різдвяного посту

29 листопада - День солідарності з палестинським народом

30 листопада - День домашніх тварин

30 листопада - Міжнародний день захисту інформації

1 грудня - Всесвітній день боротьби зі СНІДом

1 грудня - День невролога

1 грудня - День працівників прокуратури України

2 грудня - Міжнародний день боротьби за скасування рабства

3 грудня - Всесвітній день комп'ютерної графіки

3 грудня - Міжнародний день дизайнерів та аніматорів

3 грудня - Міжнародний день людей з інвалідністю

4 грудня - День інформатики

4 грудня - День замовлень подарунків Діду Морозу

5 грудня - Всесвітній день грунтів

5 грудня - День працівників статистики в Україні

5 грудня - Всесвітній день волонтерів

6 грудня - День Збройних Сил України Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2017 року № 821 „Деякі питання функціонування органів Пенсійного фонду України” Павлоградське об’єднане управління Пенсійного фонду України Дніпропетровської області реорганізується шляхом приєднання до головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області.



Головою комісії з припинення Павлоградського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Дніпропетровської області призначено Морозову Наталію Миколаївну.



21.11.2017 подано документи для проведення реєстраційної дії „Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті реорганізації”. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2017 року № 821 „Деякі питання функціонування органів Пенсійного фонду України” Павлоградське об’єднане управління Пенсійного фонду України Дніпропетровської області реорганізується шляхом приєднання до головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області.Головою комісії з припинення Павлоградського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Дніпропетровської області призначено Морозову Наталію Миколаївну.21.11.2017 подано документи для проведення реєстраційної дії „Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті реорганізації”. подробнее