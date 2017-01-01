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25 листопада - День пам’яті жертв голодомору

25 листопада - Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками

27 листопада - День заснування Національної Академії Наук України

28 листопада - Початок Різдвяного посту

29 листопада - День солідарності з палестинським народом

30 листопада - День домашніх тварин

30 листопада - Міжнародний день захисту інформації

1 грудня - Всесвітній день боротьби зі СНІДом

1 грудня - День невролога

1 грудня - День працівників прокуратури України

2 грудня - Міжнародний день боротьби за скасування рабства

3 грудня - Всесвітній день комп'ютерної графіки

3 грудня - Міжнародний день дизайнерів та аніматорів

3 грудня - Міжнародний день людей з інвалідністю

4 грудня - День інформатики

4 грудня - День замовлень подарунків Діду Морозу

5 грудня - Всесвітній день грунтів

5 грудня - День працівників статистики в Україні

5 грудня - Всесвітній день волонтерів

6 грудня - День Збройних Сил України Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Звернення керівництва Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області до батьків

Шановні батьки! Життя та здоров’я дітей - це найбільша цінність людства. У період дитинства відбувається становлення особистості та закладання необхідних для подальшого життя знань, умінь та навичок. Саме у цей період дитина потребує найбільшої уваги, спілкування і захисту. А навчити малечу безпечно поводитися вдома, на вулиці, на дорозі - це обов’язок кожного дорослого, який знаходиться поруч з нею.



Згідно статистики за 9 місяців, цього року в Дніпропетровській області на пожежах загинуло 4 дітей, а травмовано 13, а на водних об’єктах загинуло 9 дітей. За кожною такою цифрою - втрачене життя, непоправна біда, розпач від втрати, біль.



Біда зазвичай трапляється тоді, коли діти залишаються напризволяще там, де на кожному кроці на них чекає небезпека. Озброїти дітей необхідними знаннями, потрібними для подальшої безпечної життєдіяльності є важливим завданням для кожного з нас, дорослих. Шановні батьки! Життя та здоров’я дітей - це найбільша цінність людства. У період дитинства відбувається становлення особистості та закладання необхідних для подальшого життя знань, умінь та навичок. Саме у цей період дитина потребує найбільшої уваги, спілкування і захисту. А навчити малечу безпечно поводитися вдома, на вулиці, на дорозі - це обов’язок кожного дорослого, який знаходиться поруч з нею.Згідно статистики за 9 місяців, цього року в Дніпропетровській області на пожежах загинуло 4 дітей, а травмовано 13, а на водних об’єктах загинуло 9 дітей. За кожною такою цифрою - втрачене життя, непоправна біда, розпач від втрати, біль.Біда зазвичай трапляється тоді, коли діти залишаються напризволяще там, де на кожному кроці на них чекає небезпека. Озброїти дітей необхідними знаннями, потрібними для подальшої безпечної життєдіяльності є важливим завданням для кожного з нас, дорослих. подробнее