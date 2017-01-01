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Свята України 2017
24 листопада - Всесвітній день інформації
25 листопада - День пам’яті жертв голодомору
25 листопада - Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками
27 листопада - День заснування Національної Академії Наук України
28 листопада - Початок Різдвяного посту
29 листопада - День солідарності з палестинським народом
30 листопада - День домашніх тварин
30 листопада - Міжнародний день захисту інформації
1 грудня - Всесвітній день боротьби зі СНІДом
1 грудня - День невролога
1 грудня - День працівників прокуратури України
2 грудня - Міжнародний день боротьби за скасування рабства
3 грудня - Всесвітній день комп'ютерної графіки
3 грудня - Міжнародний день дизайнерів та аніматорів
3 грудня - Міжнародний день людей з інвалідністю
4 грудня - День інформатики
4 грудня - День замовлень подарунків Діду Морозу
5 грудня - Всесвітній день грунтів
5 грудня - День працівників статистики в Україні
5 грудня - Всесвітній день волонтерів
6 грудня - День Збройних Сил України
Аварійні служби міста
Диспетчерські та аварійні служби міста
Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово
моб.: 095-225-41-92
КП «ПЖС»:
Дільниця № 1: 6-43-92
Дільниця № 2: 20-76-50
Аварійна служба:
20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово
ПП «К-П-1»:
6-33-33 - цілодобово
КП «Павлоград-Світло»:
6-40-07
КП «Павлоградводо-
канал»: 20-20-44 - цілодобово
КП «Павлоградтепло-
енерго»: 4-27-93 - цілодобово
КП «Затишне місто»:
6-45-54 - цілодобово;
4-61-13
КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр
0 800 506 800
ДТЕК«Дніпрообленерго»:
0 800 500 444,
0 800 301 220
Центральна енерго-
компанія: 21-50-13
ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104
Пожежна частина: 101
Відділ поліції: 102
Швидка допомога: 103
ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВЕРНУТЬ СИЛЫ ВО ВРЕМЯ ПРОСТУДЫ ИЛИ ГРИППА
Сезон простуды и гриппа в самом разгаре. И если вы уже успели заболеть, обязательно включите в рацион продукты из этой подборки.
Капуста
Кале, брюссельская или брокколи - капуста заметно улучшает самочувствие при простуде. Она содержит витамин С и другие микроэлементы, которые способствуют выздоровлению. А чтобы принести своему организму еще больше пользы, советуем употреблять капусту с авокадо и оливковым маслом. Таким образом, вы насытите организм витамином Е, который препятствует возникновению осложнений при гриппе. подробнее
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