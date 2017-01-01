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25 листопада - День пам’яті жертв голодомору

25 листопада - Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками

27 листопада - День заснування Національної Академії Наук України

28 листопада - Початок Різдвяного посту

29 листопада - День солідарності з палестинським народом

30 листопада - День домашніх тварин

30 листопада - Міжнародний день захисту інформації

1 грудня - Всесвітній день боротьби зі СНІДом

1 грудня - День невролога

1 грудня - День працівників прокуратури України

2 грудня - Міжнародний день боротьби за скасування рабства

3 грудня - Всесвітній день комп'ютерної графіки

3 грудня - Міжнародний день дизайнерів та аніматорів

3 грудня - Міжнародний день людей з інвалідністю

4 грудня - День інформатики

4 грудня - День замовлень подарунків Діду Морозу

5 грудня - Всесвітній день грунтів

5 грудня - День працівників статистики в Україні

5 грудня - Всесвітній день волонтерів

6 грудня - День Збройних Сил України Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Про зміни до Закону України „Про нотаріат”

11 жовтня 2017 року набрав чинності Закон України від 03 жовтня 2017 року № 2148-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» (далі Закон - № 2148) (опубліковано в газеті «Голос України» 10 жовтня 2017 року № 188).



Законом № 2148 внесено зміни до деяких законодавчих актів України в частині адміністрування платежів, контроль за сплатою яких покладено на органи Пенсійного фонду України, а також щодо нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок). 11 жовтня 2017 року набрав чинності Закон України від 03 жовтня 2017 року № 2148-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» (далі Закон - № 2148) (опубліковано в газеті «Голос України» 10 жовтня 2017 року № 188).Законом № 2148 внесено зміни до деяких законодавчих актів України в частині адміністрування платежів, контроль за сплатою яких покладено на органи Пенсійного фонду України, а також щодо нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок). подробнее