Главное меню Главная Астропрогноз Гороскоп Свяжитесь с нами Знакомства Телепрограмма Погода Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Свята України 2017 17 листопада - Всесвітній день боротьби проти хронічного обструктивного захворювання легень

17 листопада - Міжнародний день студентів

19 листопада - Всесвітній день пам’яті жертв дорожніх аварій

19 листопада - Всесвітній день чоловіків

19 листопада - День працівників гідрометеорологічної служби України

19 листопада - День працівників сільського господарства України

19 листопада - День працівника скляної промисловості

20 листопада - Всесвітній день дитини

21 листопада - Всесвітній день вітань

21 листопада - Всесвітній день рибальства

21 листопада - Всесвітній день телебачення

21 листопада - День Гідності та Свободи

24 листопада - Всесвітній день інформації

25 листопада - День пам’яті жертв голодомору

25 листопада - Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками

27 листопада - День заснування Національної Академії Наук України

28 листопада - Початок Різдвяного посту

29 листопада - День солідарності з палестинським народом

30 листопада - День домашніх тварин

30 листопада - Міжнародний день захисту інформації Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

ПРОДУКТЫ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ВИТАМИНА С



Исследования ученых всего мира доказали нам, что аскорбиновая кислота крайне важна для нормального функционирования нашего организма.



Витамин С приносит незаменимую пользу в устранении многих болезней, начиная от маленьких безобидных царапин и заканчивая инсультами, инфарктами, раком и т.д. Можно принимать витамины, но еще лучше извлекать из продуктов питания. Далее о продуктах, которые в огромном количестве содержат знаменитую «аскорбинку».

подробнее Исследования ученых всего мира доказали нам, что аскорбиновая кислота крайне важна для нормального функционирования нашего организма.Витамин С приносит незаменимую пользу в устранении многих болезней, начиная от маленьких безобидных царапин и заканчивая инсультами, инфарктами, раком и т.д. Можно принимать витамины, но еще лучше извлекать из продуктов питания. Далее о продуктах, которые в огромном количестве содержат знаменитую «аскорбинку».