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Свята України 2017
17 листопада - Всесвітній день боротьби проти хронічного обструктивного захворювання легень
17 листопада - Міжнародний день студентів
19 листопада - Всесвітній день пам’яті жертв дорожніх аварій
19 листопада - Всесвітній день чоловіків
19 листопада - День працівників гідрометеорологічної служби України
19 листопада - День працівників сільського господарства України
19 листопада - День працівника скляної промисловості
20 листопада - Всесвітній день дитини
21 листопада - Всесвітній день вітань
21 листопада - Всесвітній день рибальства
21 листопада - Всесвітній день телебачення
21 листопада - День Гідності та Свободи
24 листопада - Всесвітній день інформації
25 листопада - День пам’яті жертв голодомору
25 листопада - Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками
27 листопада - День заснування Національної Академії Наук України
28 листопада - Початок Різдвяного посту
29 листопада - День солідарності з палестинським народом
30 листопада - День домашніх тварин
30 листопада - Міжнародний день захисту інформації
Аварійні служби міста
Диспетчерські та аварійні служби міста
Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово
моб.: 095-225-41-92
КП «ПЖС»:
Дільниця № 1: 6-43-92
Дільниця № 2: 20-76-50
Аварійна служба:
20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово
ПП «К-П-1»:
6-33-33 - цілодобово
КП «Павлоград-Світло»:
6-40-07
КП «Павлоградводо-
канал»: 20-20-44 - цілодобово
КП «Павлоградтепло-
енерго»: 4-27-93 - цілодобово
КП «Затишне місто»:
6-45-54 - цілодобово;
4-61-13
КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр
0 800 506 800
ДТЕК«Дніпрообленерго»:
0 800 500 444,
0 800 301 220
Центральна енерго-
компанія: 21-50-13
ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104
Пожежна частина: 101
Відділ поліції: 102
Швидка допомога: 103
14 ЛИСТОПАДА - ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ
Ця дата відзначається щорічно з 1991 року згідно ініціативи Міжнародної діабетичної Федерації і Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я для координації боротьби з цукровим діабетом у всьому світі в день народження Фредеріка Бантінга, канадського фізіолога який спільно з професором Джоном Маклеодом відкрили гормон інсулін - препарат для лікування цукрового діабету.
Багато століть люди не мали ресурсів для лікування цукрового діабету. Діагноз цукровий діабет не давав право не лише на одужання, а й надію на життя. Хоча в наш час цукровий діабет залишається невиліковною хворобою, наявність інсуліну і цукровознижуючих препаратів дало можливість людям навчитись держати хворобу під контролем. Але, незважаючи на це, цукровий діабет - одна із ведучих медико-соціальних проблем. Мільйони людей в світі хворіють на цукровий діабет. Відповідно до даних світової статистики, кожні 13-15 років кількість пацієнтів з цукровим діабетом подвоюється. подробнее
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