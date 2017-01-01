Главное меню Главная Астропрогноз Гороскоп Свяжитесь с нами Знакомства Телепрограмма Погода Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Свята України 2017 17 листопада - Всесвітній день боротьби проти хронічного обструктивного захворювання легень

17 листопада - Міжнародний день студентів

19 листопада - Всесвітній день пам’яті жертв дорожніх аварій

19 листопада - Всесвітній день чоловіків

19 листопада - День працівників гідрометеорологічної служби України

19 листопада - День працівників сільського господарства України

19 листопада - День працівника скляної промисловості

20 листопада - Всесвітній день дитини

21 листопада - Всесвітній день вітань

21 листопада - Всесвітній день рибальства

21 листопада - Всесвітній день телебачення

21 листопада - День Гідності та Свободи

24 листопада - Всесвітній день інформації

25 листопада - День пам’яті жертв голодомору

25 листопада - Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками

27 листопада - День заснування Національної Академії Наук України

28 листопада - Початок Різдвяного посту

29 листопада - День солідарності з палестинським народом

30 листопада - День домашніх тварин

30 листопада - Міжнародний день захисту інформації Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Пенсіонування внутрішньо переміщених осіб

Павлоградське об’єднане управління Пенсійного фонду України Дніпропетровської області повідомляє, що в окремих районах Донецької та Луганської областей, в АР Крим та м. Севастополь, які тимчасово не контролюються українською владою, органи Пенсійного фонду не здійснюють свою діяльність. При цьому пенсії призначаються, виплачуються територіальними органами Пенсійного фонду України за місцем фактичного проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб на підконтрольних українській владі територіях.



Куди необхідно звертатися пенсіонерам, які переселилися з окремих районів Донецької та Луганської областей, для продовження виплати пенсії



Для продовження виплати пенсії на підконтрольній українській владі території необхідно особисто звернутися до управління Пенсійного фонду України в районі (місті, районі у місті), де пенсіонер зареєстрований як внутрішньо переміщена особа та фактично перебуває (проживає), та надати: Павлоградське об’єднане управління Пенсійного фонду України Дніпропетровської області повідомляє, що в окремих районах Донецької та Луганської областей, в АР Крим та м. Севастополь, які тимчасово не контролюються українською владою, органи Пенсійного фонду не здійснюють свою діяльність. При цьому пенсії призначаються, виплачуються територіальними органами Пенсійного фонду України за місцем фактичного проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб на підконтрольних українській владі територіях.Для продовження виплати пенсії на підконтрольній українській владі території необхідно особисто звернутися до управління Пенсійного фонду України в районі (місті, районі у місті), де пенсіонер зареєстрований як внутрішньо переміщена особа та фактично перебуває (проживає), та надати: подробнее