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3 вересня - День підприємця України

5 вересня - Міжнародний день благодійності

7 вересня - День військової розвідки України

8 вересня - Міжнародний день грамотності

8 вересня - Міжнародний день солідарності журналістів

9 вересня - Всесвітній день надання першої медичної допомоги

9 вересня - День тестувальника

9 вересня - День дизайнера-графіка

9 вересня - День українського кіно

9 вересня - День фізичної культури і спорту України

9 вересня - Міжнародний день краси

10 вересня - Всесвітній день запобігання самогубствам

10 вересня - День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України

10 вересня - День танкіста

11 вересня - Усікновення глави Іоанна Предтечі

13 вересня - День комп’ютерника і програміста

14 вересня - День мобілізаційного працівника

15 вересня - Всесвітній день боротьби з лімфомами

15 вересня - Міжнародний день демократії

16 вересня - День винахідника і раціоналізатора України

16 вересня - День фармацевтичного працівника України

16 вересня - Міжнародний день охорони озонового шару

17 вересня - Всенародний День Батька

17 вересня - День працівників лісу

17 вересня - День працівників цивільного захисту України

19 вересня - Михайлове чудо

20 вересня - День HR-менеджера

20 вересня - День рекрутера

21 вересня - Міжнародний день миру Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

КАК БОРОТЬСЯ С ВАРИКОЗОМ

На сегодняшний день при нашем стремительном образе жизни с варикозом сталкивается буквально каждый десятый человек.



Из-за неправильного питания, избыточного веса и статичной работы кровь в ногах застаивается и как следствие происходит расширение вен.



Если вы заметили отеки на ногах, набухание вен, появление сосудистых звездочек, судороги, чувствуете усталость и тяжесть в ногах – это может быть первый признак варикозного заболевания вен. Не ждите, что эти симптомы сами по себе пройдут, начинайте принимать меры для того, чтобы не усугубить это состояние. На сегодняшний день при нашем стремительном образе жизни с варикозом сталкивается буквально каждый десятый человек.Из-за неправильного питания, избыточного веса и статичной работы кровь в ногах застаивается и как следствие происходит расширение вен.Если вы заметили отеки на ногах, набухание вен, появление сосудистых звездочек, судороги, чувствуете усталость и тяжесть в ногах – это может быть первый признак варикозного заболевания вен. Не ждите, что эти симптомы сами по себе пройдут, начинайте принимать меры для того, чтобы не усугубить это состояние. подробнее