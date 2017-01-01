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Свята України 2017
2 вересня - День нотаріату
3 вересня - День підприємця України
5 вересня - Міжнародний день благодійності
7 вересня - День військової розвідки України
8 вересня - Міжнародний день грамотності
8 вересня - Міжнародний день солідарності журналістів
9 вересня - Всесвітній день надання першої медичної допомоги
9 вересня - День тестувальника
9 вересня - День дизайнера-графіка
9 вересня - День українського кіно
9 вересня - День фізичної культури і спорту України
9 вересня - Міжнародний день краси
10 вересня - Всесвітній день запобігання самогубствам
10 вересня - День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України
10 вересня - День танкіста
11 вересня - Усікновення глави Іоанна Предтечі
13 вересня - День комп’ютерника і програміста
14 вересня - День мобілізаційного працівника
15 вересня - Всесвітній день боротьби з лімфомами
15 вересня - Міжнародний день демократії
16 вересня - День винахідника і раціоналізатора України
16 вересня - День фармацевтичного працівника України
16 вересня - Міжнародний день охорони озонового шару
17 вересня - Всенародний День Батька
17 вересня - День працівників лісу
17 вересня - День працівників цивільного захисту України
19 вересня - Михайлове чудо
20 вересня - День HR-менеджера
20 вересня - День рекрутера
21 вересня - Міжнародний день миру
Аварійні служби міста
Диспетчерські та аварійні служби міста
Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово
моб.: 095-225-41-92
КП «ПЖС»:
Дільниця № 1: 6-43-92
Дільниця № 2: 20-76-50
Аварійна служба:
20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово
ПП «К-П-1»:
6-33-33 - цілодобово
КП «Павлоград-Світло»:
6-40-07
КП «Павлоградводо-
канал»: 20-20-44 - цілодобово
КП «Павлоградтепло-
енерго»: 4-27-93 - цілодобово
КП «Затишне місто»:
6-45-54 - цілодобово;
4-61-13
КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр
0 800 506 800
ДТЕК«Дніпрообленерго»:
0 800 500 444,
0 800 301 220
Центральна енерго-
компанія: 21-50-13
ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104
Пожежна частина: 101
Відділ поліції: 102
Швидка допомога: 103
ЧЕМ ПОЛЕЗНЫ И ВРЕДНЫ ГРУШИ?
Сезон груши – это август и сентябрь. Нужно запастись витаминами перед сезоном дождей.
В груше содержатся такие витамины: А, В1, В2, Е, Р, РР, а также железо, йод, марганец, калий, кальций, молибден, медь, кобальт, глюкоза, фруктоза, сахароза, каротин и фолиевая кислота. Ее можно употреблять в свежем виде, добавлять в салаты и даже пиццу (отлично сочетается с сыром горгондзола), а также варить компоты, варенье, джемы и запекать в духовке с творогом – вариант для тех, кто худеет. подробнее
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