Главное меню Главная Свяжитесь с нами Знакомства Астропрогноз Гороскоп Погода Телепрограмма Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Свята України 2017 2 вересня - День нотаріату

3 вересня - День підприємця України

5 вересня - Міжнародний день благодійності

7 вересня - День військової розвідки України

8 вересня - Міжнародний день грамотності

8 вересня - Міжнародний день солідарності журналістів

9 вересня - Всесвітній день надання першої медичної допомоги

9 вересня - День тестувальника

9 вересня - День дизайнера-графіка

9 вересня - День українського кіно

9 вересня - День фізичної культури і спорту України

9 вересня - Міжнародний день краси

10 вересня - Всесвітній день запобігання самогубствам

10 вересня - День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України

10 вересня - День танкіста

11 вересня - Усікновення глави Іоанна Предтечі

13 вересня - День комп’ютерника і програміста

14 вересня - День мобілізаційного працівника

15 вересня - Всесвітній день боротьби з лімфомами

15 вересня - Міжнародний день демократії

16 вересня - День винахідника і раціоналізатора України

16 вересня - День фармацевтичного працівника України

16 вересня - Міжнародний день охорони озонового шару

17 вересня - Всенародний День Батька

17 вересня - День працівників лісу

17 вересня - День працівників цивільного захисту України

19 вересня - Михайлове чудо

20 вересня - День HR-менеджера

20 вересня - День рекрутера

21 вересня - Міжнародний день миру Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Співпраця з об’єднаними сільськими територіальними громадами

З метою максимального наближення послуг, що надають органи Пенсійного фонду України до місць проживання громадян з квітня 2017 року Павлоградським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Дніпропетровської області обслуговування громадян здійснюється на робочих місцях, обладнаних в об’єднаних сільських територіальних громадах за адресами:



- Вербківська об’єднана сільська територіальна громада: 51453, вул. Матросова, буд. 26, с. Вербки, Павлоградський район;

- Богданівська об’єднана сільська територіальна громада: 51464, вул. Українська, буд. 35а, с. Богданівка, Павлоградський район;

- Виконавчий комітет Варварівської сільської Ради: 51325, вул. Миру, буд. 16, с. Варварівка, Юр'ївський район. З метою максимального наближення послуг, що надають органи Пенсійного фонду України до місць проживання громадян з квітня 2017 року Павлоградським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Дніпропетровської області обслуговування громадян здійснюється на робочих місцях, обладнаних в об’єднаних сільських територіальних громадах за адресами:51453, вул. Матросова, буд. 26, с. Вербки, Павлоградський район;51464, вул. Українська, буд. 35а, с. Богданівка, Павлоградський район;51325, вул. Миру, буд. 16, с. Варварівка, Юр'ївський район. подробнее