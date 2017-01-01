Главное меню Главная Свяжитесь с нами Знакомства Астропрогноз Гороскоп Погода Телепрограмма Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Свята України 2017 2 вересня - День нотаріату

3 вересня - День підприємця України

5 вересня - Міжнародний день благодійності

7 вересня - День військової розвідки України

8 вересня - Міжнародний день грамотності

8 вересня - Міжнародний день солідарності журналістів

9 вересня - Всесвітній день надання першої медичної допомоги

9 вересня - День тестувальника

9 вересня - День дизайнера-графіка

9 вересня - День українського кіно

9 вересня - День фізичної культури і спорту України

9 вересня - Міжнародний день краси

10 вересня - Всесвітній день запобігання самогубствам

10 вересня - День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України

10 вересня - День танкіста

11 вересня - Усікновення глави Іоанна Предтечі

13 вересня - День комп’ютерника і програміста

14 вересня - День мобілізаційного працівника

15 вересня - Всесвітній день боротьби з лімфомами

15 вересня - Міжнародний день демократії

16 вересня - День винахідника і раціоналізатора України

16 вересня - День фармацевтичного працівника України

16 вересня - Міжнародний день охорони озонового шару

17 вересня - Всенародний День Батька

17 вересня - День працівників лісу

17 вересня - День працівників цивільного захисту України

19 вересня - Михайлове чудо

20 вересня - День HR-менеджера

20 вересня - День рекрутера

21 вересня - Міжнародний день миру Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

До уваги роботодавців!

Відповідно до завдань, визначених Стратегією модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2016 року № 672-р Пенсійним фондом України та його територіальними органами реалізовано низку заходів, спрямованих на розвиток інформаційних технологій та підвищення рівня автоматизації основних функціональних процесів, що включали створення єдиного інформаційного середовища, у якому обробляється інформація про застрахованих осіб і пенсіонерів на базі Реєстру застрахованих осіб, реалізацію дистанційного доступу громадян до своїх електронних персональних облікових карток з використанням електронного цифрового підпису.



При поданні роботодавцем звіту про нарахування єдиного соціального внеску до органів Державної фіскальної служби, дані зі звіту автоматично, на центральному рівні, завантажуються до реєстру застрахованих осіб Пенсійного фонду України.

подробнее Відповідно до завдань, визначених Стратегією модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2016 року № 672-р Пенсійним фондом України та його територіальними органами реалізовано низку заходів, спрямованих на розвиток інформаційних технологій та підвищення рівня автоматизації основних функціональних процесів, що включали створення єдиного інформаційного середовища, у якому обробляється інформація про застрахованих осіб і пенсіонерів на базі Реєстру застрахованих осіб, реалізацію дистанційного доступу громадян до своїх електронних персональних облікових карток з використанням електронного цифрового підпису.При поданні роботодавцем звіту про нарахування єдиного соціального внеску до органів Державної фіскальної служби, дані зі звіту автоматично, на центральному рівні, завантажуються до реєстру застрахованих осіб Пенсійного фонду України.