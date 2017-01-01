Главное меню Главная Свяжитесь с нами Знакомства Астропрогноз Гороскоп Погода Телепрограмма Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Свята України 2017 2 вересня - День нотаріату

3 вересня - День підприємця України

5 вересня - Міжнародний день благодійності

7 вересня - День військової розвідки України

8 вересня - Міжнародний день грамотності

8 вересня - Міжнародний день солідарності журналістів

9 вересня - Всесвітній день надання першої медичної допомоги

9 вересня - День тестувальника

9 вересня - День дизайнера-графіка

9 вересня - День українського кіно

9 вересня - День фізичної культури і спорту України

9 вересня - Міжнародний день краси

10 вересня - Всесвітній день запобігання самогубствам

10 вересня - День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України

10 вересня - День танкіста

11 вересня - Усікновення глави Іоанна Предтечі

13 вересня - День комп’ютерника і програміста

14 вересня - День мобілізаційного працівника

15 вересня - Всесвітній день боротьби з лімфомами

15 вересня - Міжнародний день демократії

16 вересня - День винахідника і раціоналізатора України

16 вересня - День фармацевтичного працівника України

16 вересня - Міжнародний день охорони озонового шару

17 вересня - Всенародний День Батька

17 вересня - День працівників лісу

17 вересня - День працівників цивільного захисту України

19 вересня - Михайлове чудо

20 вересня - День HR-менеджера

20 вересня - День рекрутера

21 вересня - Міжнародний день миру Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Советы семейного врача

Гипертоническая болезнь – очень распространенное заболевание, особенно среди людей старше 40 лет. Оно встречается в среднем у 10-20% взрослого населения. Если вести неправильный образ жизни и игнорировать первые признаки заболевания, то оно начинает прогрессировать.



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определила верхнюю границу АД, которое можно считать нормальным – 140/90 мм ртутного столба. Давление, превышающее эти цифры, считается повышенным. У некоторых людей гипертоническая болезнь имеет длительный бессимптомный период. Чаще всего признаки заболевания проявляются во время гипертонических кризов, то есть резкого скачка АД. Тогда больные чувствуют головную боль, головокружение, боль в груди, одышку и чувство страха.



Большинство же людей при повышении давления чувствуют тяжесть в затылке, быструю утомляемость, мелькание перед глазами. Иногда возникают тошнота, головокружение, происходят носовые кровотечения, которые могут уменьшить головную боль. При многолетней гипертонии возможно образование одышки и стенокардии, увеличение левого желудочка, а также – нарушения зрения и нарушения работы почек. Гипертония классифицируется по степени повышения артериального давления:

1 степень – 140-159/90-99 мм ртутного столба;

2 степень – 160-179/100-109 мм ртутного столба;

3 степень – выше 180/100 мм ртутного столба. Гипертоническая болезнь – очень распространенное заболевание, особенно среди людей старше 40 лет. Оно встречается в среднем у 10-20% взрослого населения. Если вести неправильный образ жизни и игнорировать первые признаки заболевания, то оно начинает прогрессировать.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определила верхнюю границу АД, которое можно считать нормальным – 140/90 мм ртутного столба. Давление, превышающее эти цифры, считается повышенным. У некоторых людей гипертоническая болезнь имеет длительный бессимптомный период. Чаще всего признаки заболевания проявляются во время гипертонических кризов, то есть резкого скачка АД. Тогда больные чувствуют головную боль, головокружение, боль в груди, одышку и чувство страха.Большинство же людей при повышении давления чувствуют тяжесть в затылке, быструю утомляемость, мелькание перед глазами. Иногда возникают тошнота, головокружение, происходят носовые кровотечения, которые могут уменьшить головную боль. При многолетней гипертонии возможно образование одышки и стенокардии, увеличение левого желудочка, а также – нарушения зрения и нарушения работы почек. Гипертония классифицируется по степени повышения артериального давления:1 степень – 140-159/90-99 мм ртутного столба;2 степень – 160-179/100-109 мм ртутного столба;3 степень – выше 180/100 мм ртутного столба. подробнее