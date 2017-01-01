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23 серпня - Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації

24 серпня - День незалежності України

26 серпня - День авіації України

27 серпня - День шахтаря

27 серпня - Свято Жнив

29 серпня - Міжнародний день дій проти ядерних випробувань

29 серпня - Горіховий Спас

30 серпня - Міжнародний день жертв насильницьких зникнень Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Шановні працівники вугільної промисловості!

За більш ніж півсторіччя, протягом яких в нашому регіоні ведеться промислова розробка природних запасів кам'яного вугілля, його видобуток та збагачення стали для Західного Донбасу пріоритетною сферою діяльності, а люди, які працюють в шахтарській галузі - багатотисячною та згуртованою трудовою сім'єю. Адже в основі успішної роботи підприємств вугільної промисловості лежать глибокі інженерні знання, самовідданість, досвід та працьовитість гірників.



В День шахтаря ми вшановуємо тих, хто присвятив своє життя цій нелегкій справі. Це свято усіх павлоградців, тому що, майже кожна сім'я пов'язана з шахтарською працею, а високий професіоналізм, мужність та наполегливість працівників ПрАТ ДТЕК «Павлоградвугілля» - надійна запорука енергетичної та соціальної стабільності нашого міста. За більш ніж півсторіччя, протягом яких в нашому регіоні ведеться промислова розробка природних запасів кам'яного вугілля, його видобуток та збагачення стали для Західного Донбасу пріоритетною сферою діяльності, а люди, які працюють в шахтарській галузі - багатотисячною та згуртованою трудовою сім'єю. Адже в основі успішної роботи підприємств вугільної промисловості лежать глибокі інженерні знання, самовідданість, досвід та працьовитість гірників.В День шахтаря ми вшановуємо тих, хто присвятив своє життя цій нелегкій справі. Це свято усіх павлоградців, тому що, майже кожна сім'я пов'язана з шахтарською працею, а високий професіоналізм, мужність та наполегливість працівників ПрАТ ДТЕК «Павлоградвугілля» - надійна запорука енергетичної та соціальної стабільності нашого міста. подробнее