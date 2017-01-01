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23 серпня - Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації

24 серпня - День незалежності України

26 серпня - День авіації України

27 серпня - День шахтаря

27 серпня - Свято Жнив

29 серпня - Міжнародний день дій проти ядерних випробувань

29 серпня - Горіховий Спас

30 серпня - Міжнародний день жертв насильницьких зникнень Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

4 шага к здоровой осени

Осень уже почти здесь: дни становятся короче, а ночи холоднее, солнце все чаще скрывается за тучами, и уже можно почувствовать запах дождя.



Но недостаточно просто достать с полки теплый свитер и любимый зонтик, свой организм нужно готовить к осени не меньше, чем гардероб. А конец лета - отличное время для этого.



1. Осеннее питание



Самый простой способ предотвратить простуду и депрессию перейти на местные сезонные продукты. Природа значительно мудрее нас, и лучше знает, что необходимо ее детям.

Энергию, витамины и клетчатку вам помогут запасти груши, тыква, цветная капуста, грибы.

Продуктами красоты неспроста называют орехи и бобовые, в последние летние деньки не стоит ими пренебрегать. Осень уже почти здесь: дни становятся короче, а ночи холоднее, солнце все чаще скрывается за тучами, и уже можно почувствовать запах дождя.Но недостаточно просто достать с полки теплый свитер и любимый зонтик, свой организм нужно готовить к осени не меньше, чем гардероб. А конец лета - отличное время для этого.1. Осеннее питаниеСамый простой способ предотвратить простуду и депрессию перейти на местные сезонные продукты. Природа значительно мудрее нас, и лучше знает, что необходимо ее детям.Энергию, витамины и клетчатку вам помогут запасти груши, тыква, цветная капуста, грибы.Продуктами красоты неспроста называют орехи и бобовые, в последние летние деньки не стоит ими пренебрегать. подробнее