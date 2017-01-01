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23 серпня - Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації

24 серпня - День незалежності України

26 серпня - День авіації України

27 серпня - День шахтаря

27 серпня - Свято Жнив

29 серпня - Міжнародний день дій проти ядерних випробувань

29 серпня - Горіховий Спас

30 серпня - Міжнародний день жертв насильницьких зникнень Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

УЧЕНЫЕ НАШЛИ В МОЗГЕ «КНОПКУ» ПОХУДЕНИЯ

Вы тоже об этом думали? Да, хорошо бы иметь кнопки в организме. Например, одна отвечает з чувства: не хочешь думать, включил и спишь спокойно, вторая – за вес: включил и ешь все, что угодно.



Второе – почти реальность…



Дело в том, что в Австралии ученые Института биомедицинских исследований университета Монаша обнаружили в мозге необычную цепочку нервных клеток, которые заставляют жировые клетки сжигать лишние калории. Это своего рода «переключатель», который активизирует сжигание жира.



«Переключатель» как бы дает установку жировым клеткам временно работать не на запасание калорий, а наоборот – на сжигание лишних калорий после еды. Вы тоже об этом думали? Да, хорошо бы иметь кнопки в организме. Например, одна отвечает з чувства: не хочешь думать, включил и спишь спокойно, вторая – за вес: включил и ешь все, что угодно.Второе – почти реальность…Дело в том, что в Австралии ученые Института биомедицинских исследований университета Монаша обнаружили в мозге необычную цепочку нервных клеток, которые заставляют жировые клетки сжигать лишние калории. Это своего рода «переключатель», который активизирует сжигание жира.«Переключатель» как бы дает установку жировым клеткам временно работать не на запасание калорий, а наоборот – на сжигание лишних калорий после еды. подробнее