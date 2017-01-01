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30 серпня - Міжнародний день жертв насильницьких зникнень Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

КАКИЕ ПРОДУКТЫ АВГУСТА ЗАМОРОЗИТЬ НА ЗИМУ?

Итак, чем больше вы заморозите летних продуктов, тем разнообразнее будет зимой ваш рацион. К тому же, при заморозке овощи и фрукты нисколько не теряют своих полезных свойств.



Условия для заморозки:

- Овощи и фрукты должны быть чистыми и сухими (помыть и высушить бумажным полотенцем или в сушилке для продуктов).

- Продукты нужно замораживать при температуре от – 20 градусов.

- Срок хранения в морозильной камере не должен превышать 8 – 12 месяцев, потому что если больше держать, то вкусовые качества и полезные вещества могут потеряться.

- Крайне нежелательно использовать обычные полиэтиленовые пакеты – они пропускают запахи и накапливают токсичные вещества. Идеальный вариант – это специальные пакеты, для заморозки, которые отличаются от обычных, экологически чистым материалом и герметичностью. Можно также использовать вакуумные контейнеры - в них ягоды, овощи и фрукты лучше сохранят свои витамины и первоначальный вид. Итак, чем больше вы заморозите летних продуктов, тем разнообразнее будет зимой ваш рацион. К тому же, при заморозке овощи и фрукты нисколько не теряют своих полезных свойств.Условия для заморозки:- Овощи и фрукты должны быть чистыми и сухими (помыть и высушить бумажным полотенцем или в сушилке для продуктов).- Продукты нужно замораживать при температуре от – 20 градусов.- Срок хранения в морозильной камере не должен превышать 8 – 12 месяцев, потому что если больше держать, то вкусовые качества и полезные вещества могут потеряться.- Крайне нежелательно использовать обычные полиэтиленовые пакеты – они пропускают запахи и накапливают токсичные вещества. Идеальный вариант – это специальные пакеты, для заморозки, которые отличаются от обычных, экологически чистым материалом и герметичностью. Можно также использовать вакуумные контейнеры - в них ягоды, овощи и фрукты лучше сохранят свои витамины и первоначальный вид. подробнее