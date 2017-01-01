Главное меню Главная Свяжитесь с нами Знакомства Астропрогноз Гороскоп Погода Телепрограмма Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Свята України 2017 19 серпня - Преображення Господнє

19 серпня - Яблучний Спас

19 серпня - Всесвітній день бездомних тварин

19 серпня - Всесвітній день гуманітарної допомоги

19 серпня - День пасічника України

19 серпня - Всесвітній день фотографії

23 серпня - День Державного Прапора України

23 серпня - Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації

24 серпня - День незалежності України

26 серпня - День авіації України

27 серпня - День шахтаря

27 серпня - Свято Жнив

29 серпня - Міжнародний день дій проти ядерних випробувань

29 серпня - Горіховий Спас

30 серпня - Міжнародний день жертв насильницьких зникнень Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Как нельзя есть дыни и арбузы?

Наверняка вы знаете, что вкуснее всего, когда арбуз и дыня охлажденные, и подаются с кусочками льда. Правда, врачи считают иначе: в холодильнике снижается уровень антиоксидантов в мякоти, поэтому ваш организм получает меньше пользы.



Разрезанный вариант

Разрезанный вариант – это удобно, ведь вы можете себе купить кусок, например, весом в 1 кг или вовсе в 500 г, чтобы съесть за один раз. А с другой стороны представьте, что бахчевые грязные (никто на базаре их точно не моет и не вытирает бумажным полотенцем, а это обязательное условие перед употреблением!), их разрезают ножом, который вряд ли мыли. Как итог – микробы попадают в мякоть, что может привести к отравлению. Лучше купить небольшой арбуз на 1-2 кг. Наверняка вы знаете, что вкуснее всего, когда арбуз и дыня охлажденные, и подаются с кусочками льда. Правда, врачи считают иначе: в холодильнике снижается уровень антиоксидантов в мякоти, поэтому ваш организм получает меньше пользы.Разрезанный вариантРазрезанный вариант – это удобно, ведь вы можете себе купить кусок, например, весом в 1 кг или вовсе в 500 г, чтобы съесть за один раз. А с другой стороны представьте, что бахчевые грязные (никто на базаре их точно не моет и не вытирает бумажным полотенцем, а это обязательное условие перед употреблением!), их разрезают ножом, который вряд ли мыли. Как итог – микробы попадают в мякоть, что может привести к отравлению. Лучше купить небольшой арбуз на 1-2 кг. подробнее