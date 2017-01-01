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Свята України 2017
19 серпня - Преображення Господнє
19 серпня - Яблучний Спас
19 серпня - Всесвітній день бездомних тварин
19 серпня - Всесвітній день гуманітарної допомоги
19 серпня - День пасічника України
19 серпня - Всесвітній день фотографії
23 серпня - День Державного Прапора України
23 серпня - Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації
24 серпня - День незалежності України
26 серпня - День авіації України
27 серпня - День шахтаря
27 серпня - Свято Жнив
29 серпня - Міжнародний день дій проти ядерних випробувань
29 серпня - Горіховий Спас
30 серпня - Міжнародний день жертв насильницьких зникнень
Аварійні служби міста
Диспетчерські та аварійні служби міста
Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово
моб.: 095-225-41-92
КП «ПЖС»:
Дільниця № 1: 6-43-92
Дільниця № 2: 20-76-50
Аварійна служба:
20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово
ПП «К-П-1»:
6-33-33 - цілодобово
КП «Павлоград-Світло»:
6-40-07
КП «Павлоградводо-
канал»: 20-20-44 - цілодобово
КП «Павлоградтепло-
енерго»: 4-27-93 - цілодобово
КП «Затишне місто»:
6-45-54 - цілодобово;
4-61-13
КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр
0 800 506 800
ДТЕК«Дніпрообленерго»:
0 800 500 444,
0 800 301 220
Центральна енерго-
компанія: 21-50-13
ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104
Пожежна частина: 101
Відділ поліції: 102
Швидка допомога: 103
Надання адміністративних послуг
Павлоградським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Дніпропетровської області надаються наступні адміністративні послуги:
1) видача пенсійних посвідчень;
2) видача свідоцтв про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Надання адміністративних послуг здійснюється за адресами:
- м. Павлоград, проспект Шахтобудівників, буд.5;
- м. Тернівка, вул. Сергія Маркова, буд.8;
- смт. Юр'ївка, вул. Центральна, буд.108.
Одержувачами адміністративної послуги (пенсійного посвідчення) є особи, які перебувають на обліку в управлінні як одержувачі пенсії (далі – пенсіонер).
Пенсійне посвідчення підтверджує призначення особі пенсії і видається органом, що призначає пенсії, відповідно до Порядку обліку, зберігання, оформлення та видачі пенсійних посвідчень в Пенсійному фонді України та його органах, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.03.2004 № 4-1. подробнее
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