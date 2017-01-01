Главное меню Главная Свяжитесь с нами Знакомства Астропрогноз Гороскоп Погода Телепрограмма Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Свята України 2017 19 серпня - Преображення Господнє

19 серпня - Яблучний Спас

19 серпня - Всесвітній день бездомних тварин

19 серпня - Всесвітній день гуманітарної допомоги

19 серпня - День пасічника України

19 серпня - Всесвітній день фотографії

23 серпня - День Державного Прапора України

23 серпня - Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації

24 серпня - День незалежності України

26 серпня - День авіації України

27 серпня - День шахтаря

27 серпня - Свято Жнив

29 серпня - Міжнародний день дій проти ядерних випробувань

29 серпня - Горіховий Спас

30 серпня - Міжнародний день жертв насильницьких зникнень Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

7 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ СО СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Здоровье глаз зависит не только от питания и количества часов, которые вы проводите за компьютером, но и от наших повседневных привычек. Рассказываем о вещах, которые лучше не делать со своими глазами.

Спать с контактными линзами

Уснув с контактными линзами, вы рискуете заблокировать поступление кислорода в роговицу, что может привести к инфекциям и нарушению зрения. К тому же, ваша забывчивость может повлиять на качество и продолжительность сна, лишив организм возможности восстановить силы.



Игнорировать походы к офтальмологу

Даже если вы уверены, что с вашим зрением все в порядке, не стоит игнорировать ежегодные осмотры у офтальмолога. Таким образом, вы сможете вовремя выявить серьезные изменения в организме, например, лопнувшие глазные сосуды или образования онкологической природы. Здоровье глаз зависит не только от питания и количества часов, которые вы проводите за компьютером, но и от наших повседневных привычек. Рассказываем о вещах, которые лучше не делать со своими глазами.Спать с контактными линзамиУснув с контактными линзами, вы рискуете заблокировать поступление кислорода в роговицу, что может привести к инфекциям и нарушению зрения. К тому же, ваша забывчивость может повлиять на качество и продолжительность сна, лишив организм возможности восстановить силы.Игнорировать походы к офтальмологуДаже если вы уверены, что с вашим зрением все в порядке, не стоит игнорировать ежегодные осмотры у офтальмолога. Таким образом, вы сможете вовремя выявить серьезные изменения в организме, например, лопнувшие глазные сосуды или образования онкологической природы. подробнее