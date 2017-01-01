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19 серпня - Яблучний Спас

19 серпня - Всесвітній день бездомних тварин

19 серпня - Всесвітній день гуманітарної допомоги

19 серпня - День пасічника України

19 серпня - Всесвітній день фотографії

23 серпня - День Державного Прапора України

23 серпня - Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації

24 серпня - День незалежності України

26 серпня - День авіації України

27 серпня - День шахтаря

27 серпня - Свято Жнив

29 серпня - Міжнародний день дій проти ядерних випробувань

29 серпня - Горіховий Спас

30 серпня - Міжнародний день жертв насильницьких зникнень Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Майбутнім пенсіонерам!

Павлоградським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Дніпропетровської області проводиться системна робота з підготовки документів для призначення пенсій майбутнім пенсіонерам – особам, які не досягли пенсійного віку, визначеного статтею 26 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та не є пенсіонерами.



Списки осіб передпенсійного віку надаються роботодавцям за територіальною належністю. Разом зі списками надається відповідна кількість пам’яток „Майбутньому пенсіонеру” для вручення кожній особі зі списку.



Особа передпенсійного віку (навіть якщо не отримала пам’ятку) має можливість звернутися в зручний час до управління Пенсійного фонду за місцем проживання із заявою та документами, необхідними для призначення пенсії за віком для їх опрацювання до настання пенсійного віку. Павлоградським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Дніпропетровської області проводиться системна робота з підготовки документів для призначення пенсій майбутнім пенсіонерам – особам, які не досягли пенсійного віку, визначеного статтею 26 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та не є пенсіонерами.Списки осіб передпенсійного віку надаються роботодавцям за територіальною належністю. Разом зі списками надається відповідна кількість пам’яток „Майбутньому пенсіонеру” для вручення кожній особі зі списку.Особа передпенсійного віку (навіть якщо не отримала пам’ятку) має можливість звернутися в зручний час до управління Пенсійного фонду за місцем проживання із заявою та документами, необхідними для призначення пенсії за віком для їх опрацювання до настання пенсійного віку. подробнее