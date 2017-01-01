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Свята України 2017
19 серпня - Преображення Господнє
19 серпня - Яблучний Спас
19 серпня - Всесвітній день бездомних тварин
19 серпня - Всесвітній день гуманітарної допомоги
19 серпня - День пасічника України
19 серпня - Всесвітній день фотографії
23 серпня - День Державного Прапора України
23 серпня - Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації
24 серпня - День незалежності України
26 серпня - День авіації України
27 серпня - День шахтаря
27 серпня - Свято Жнив
29 серпня - Міжнародний день дій проти ядерних випробувань
29 серпня - Горіховий Спас
30 серпня - Міжнародний день жертв насильницьких зникнень
Аварійні служби міста
Диспетчерські та аварійні служби міста
Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово
моб.: 095-225-41-92
КП «ПЖС»:
Дільниця № 1: 6-43-92
Дільниця № 2: 20-76-50
Аварійна служба:
20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово
ПП «К-П-1»:
6-33-33 - цілодобово
КП «Павлоград-Світло»:
6-40-07
КП «Павлоградводо-
канал»: 20-20-44 - цілодобово
КП «Павлоградтепло-
енерго»: 4-27-93 - цілодобово
КП «Затишне місто»:
6-45-54 - цілодобово;
4-61-13
КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр
0 800 506 800
ДТЕК«Дніпрообленерго»:
0 800 500 444,
0 800 301 220
Центральна енерго-
компанія: 21-50-13
ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104
Пожежна частина: 101
Відділ поліції: 102
Швидка допомога: 103
Управління соціального захисту населення інформує
До уваги осіб, які поховали померлих учасників бойових дій та інвалідів війни!
Управління соціального захисту населення Павлоградської міської ради інформує, щодо згідно п.6 «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання соціальної допомоги особам, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною» поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни проводиться безоплатно для виконавця волевиявлення померлого або особи, яка зобов’язалась поховати померлого, з урахуванням необхідного мінімального переліку вимог щодо порядку організації поховання та ритуального обслуговування населення.
Відшкодування витрат особам, які поховали померлого здійснюється органом соціального захисту населення шляхом перерахування коштів на рахунок виконавця волевиявлення померлого. подробнее
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