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Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Профилактика детских кишечных инфекций в летний период

В летний период учащаются случаи заболеваний кишечными инфекциями среди взрослых и детей. Этому способствуют такие факторы как размножение микроорганизмов в пищевых продуктах, что приводит к более быстрой их порче. Летом люди чаще употребляют сырые овощи и фрукты, не соблюдая правила их обработки. Выезжают в места летнего отдыха, санитарно-гигиенические условия которых не всегда соответствуют требованиям.



Непривычная вода, пища, купленная у случайных лиц, пользование общественными туалетами, несоблюдения правил личной гигиены - это те факторы, которые приводят к развитию кишечных инфекций и могут испортить летний отдых. В тяжелых случаях может возникнуть угроза для здоровья и даже жизни ребенка.



Детский организм наиболее чувствителен к инфекционным агентам, так как всегда несколько бактерий или вирусных частиц достаточно, чтобы вызвать заболевание. Этому способствуют особенности развития желудочно-кишечного тракта ребенка, его несовершенство. В летний период учащаются случаи заболеваний кишечными инфекциями среди взрослых и детей. Этому способствуют такие факторы как размножение микроорганизмов в пищевых продуктах, что приводит к более быстрой их порче. Летом люди чаще употребляют сырые овощи и фрукты, не соблюдая правила их обработки. Выезжают в места летнего отдыха, санитарно-гигиенические условия которых не всегда соответствуют требованиям.Непривычная вода, пища, купленная у случайных лиц, пользование общественными туалетами, несоблюдения правил личной гигиены - это те факторы, которые приводят к развитию кишечных инфекций и могут испортить летний отдых. В тяжелых случаях может возникнуть угроза для здоровья и даже жизни ребенка.Детский организм наиболее чувствителен к инфекционным агентам, так как всегда несколько бактерий или вирусных частиц достаточно, чтобы вызвать заболевание. Этому способствуют особенности развития желудочно-кишечного тракта ребенка, его несовершенство. подробнее