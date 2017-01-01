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Профилактика детских кишечных инфекций в летний период
В летний период учащаются случаи заболеваний кишечными инфекциями среди взрослых и детей. Этому способствуют такие факторы как размножение микроорганизмов в пищевых продуктах, что приводит к более быстрой их порче. Летом люди чаще употребляют сырые овощи и фрукты, не соблюдая правила их обработки. Выезжают в места летнего отдыха, санитарно-гигиенические условия которых не всегда соответствуют требованиям.
Непривычная вода, пища, купленная у случайных лиц, пользование общественными туалетами, несоблюдения правил личной гигиены - это те факторы, которые приводят к развитию кишечных инфекций и могут испортить летний отдых. В тяжелых случаях может возникнуть угроза для здоровья и даже жизни ребенка.
Детский организм наиболее чувствителен к инфекционным агентам, так как всегда несколько бактерий или вирусных частиц достаточно, чтобы вызвать заболевание. Этому способствуют особенности развития желудочно-кишечного тракта ребенка, его несовершенство. подробнее
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