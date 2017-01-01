Главное меню Главная Свяжитесь с нами Знакомства Астропрогноз Гороскоп Погода Телепрограмма Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Свята України 2017 1 серпня - Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування

1 серпня - День інкасатора

2 серпня - День Повітряно-десантних військ

2 серпня - День високомобільних десантних військ Збройних сил

4 серпня - День Національної поліції України

5 серпня - Міжнародний день світлофора

6 серпня - День Повітряних Сил Збройних Сил України

6 серпня - День залізничника

6 серпня - Міжнародний день «Лікарі світу за мир»

8 серпня - Всесвітній день кішок

8 серпня - День альпініста, Міжнародний день альпінізму

8 серпня - День військ зв’язку України

8 серпня - Міжнародний день офтальмології

9 серпня - Міжнародний день корінних народів світу

9 серпня - День повітряних поцілунків Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Організація виїзного прийому та надання послуг на віддалених робочих місцях

Виїзні прийоми громадян проводяться у міру необхідності за ініціативою Павлоградського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Дніпропетровської області або громадян за місцем їх проживання, місцем роботи тощо. Місце та час проведення виїзного прийому узгоджуються із власниками (користувачами) приміщень, де планується проведення прийому.



Інформація про дні та години виїзного прийому, місце розташування та графіки роботи на віддалених робочих місцях розміщується в адміністративному приміщенні Павлоградського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Дніпропетровської області та органів місцевого самоврядування за місцем проведення прийому, на сторінці управління в мережі facebook.



З метою максимального наближення послуг, що надають органи Пенсійного фонду України до місць проживання громадян Павлоградським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Дніпропетровської області обслуговування громадян здійснюється на віддалених робочих місцях, обладнаних в об’єднаних сільських територіальних громадах. Виїзні прийоми громадян проводяться у міру необхідності за ініціативою Павлоградського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Дніпропетровської області або громадян за місцем їх проживання, місцем роботи тощо. Місце та час проведення виїзного прийому узгоджуються із власниками (користувачами) приміщень, де планується проведення прийому.Інформація про дні та години виїзного прийому, місце розташування та графіки роботи на віддалених робочих місцях розміщується в адміністративному приміщенні Павлоградського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Дніпропетровської області та органів місцевого самоврядування за місцем проведення прийому, на сторінці управління в мережі facebook.З метою максимального наближення послуг, що надають органи Пенсійного фонду України до місць проживання громадян Павлоградським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Дніпропетровської області обслуговування громадян здійснюється на віддалених робочих місцях, обладнаних в об’єднаних сільських територіальних громадах. подробнее