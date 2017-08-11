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Свята України 2017
1 серпня - Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування
1 серпня - День інкасатора
2 серпня - День Повітряно-десантних військ
2 серпня - День високомобільних десантних військ Збройних сил
4 серпня - День Національної поліції України
5 серпня - Міжнародний день світлофора
6 серпня - День Повітряних Сил Збройних Сил України
6 серпня - День залізничника
6 серпня - Міжнародний день «Лікарі світу за мир»
8 серпня - Всесвітній день кішок
8 серпня - День альпініста, Міжнародний день альпінізму
8 серпня - День військ зв’язку України
8 серпня - Міжнародний день офтальмології
9 серпня - Міжнародний день корінних народів світу
9 серпня - День повітряних поцілунків
Аварійні служби міста
Диспетчерські та аварійні служби міста
Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово
моб.: 095-225-41-92
КП «ПЖС»:
Дільниця № 1: 6-43-92
Дільниця № 2: 20-76-50
Аварійна служба:
20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово
ПП «К-П-1»:
6-33-33 - цілодобово
КП «Павлоград-Світло»:
6-40-07
КП «Павлоградводо-
канал»: 20-20-44 - цілодобово
КП «Павлоградтепло-
енерго»: 4-27-93 - цілодобово
КП «Затишне місто»:
6-45-54 - цілодобово;
4-61-13
КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр
0 800 506 800
ДТЕК«Дніпрообленерго»:
0 800 500 444,
0 800 301 220
Центральна енерго-
компанія: 21-50-13
ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104
Пожежна частина: 101
Відділ поліції: 102
Швидка допомога: 103
До уваги майбутніх пенсіонерів!
Павлоградське об’єднане управління Пенсійного фонду України Дніпропетровської області запрошує всіх бажаючих відвідати заняття „Школи майбутнього пенсіонера”. Спеціалісти управління ознайомлять Вас з основними положеннями Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, зокрема про право на призначення пенсій різних видів, залежність розміру пенсії від тривалості страхового стажу та розміру заробітної плати, з якої сплачено внески. Здійснять попередню правову оцінку пенсійної документації, що дозволить вчасно виявити та усунути недоліки в документах, зібрати необхідні дані до виникнення права на пенсію, що допоможе майбутньому пенсіонеру забезпечити призначення та виплату пенсій у найкоротший термін після досягнення пенсійного віку.
Графік проведення занять „Школи майбутнього пенсіонера” у серпні 2017 року:
11.08.2017 о 10.00; м. Павлоград, пр-т. Шахтобудівників, буд. 5
16.08.2017 о 10.00; смт. Юр'ївка, вул. Центральна, буд. 108
30.08.2017 о 10.00; м. Тернівка, вул. Сергія Маркова, буд. 8.
Телефон для довідок: (0563) 20 29 52 подробнее
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