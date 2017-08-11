Главное меню Главная Свяжитесь с нами Знакомства Астропрогноз Гороскоп Погода Телепрограмма Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Свята України 2017 1 серпня - Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування

1 серпня - День інкасатора

2 серпня - День Повітряно-десантних військ

2 серпня - День високомобільних десантних військ Збройних сил

4 серпня - День Національної поліції України

5 серпня - Міжнародний день світлофора

6 серпня - День Повітряних Сил Збройних Сил України

6 серпня - День залізничника

6 серпня - Міжнародний день «Лікарі світу за мир»

8 серпня - Всесвітній день кішок

8 серпня - День альпініста, Міжнародний день альпінізму

8 серпня - День військ зв’язку України

8 серпня - Міжнародний день офтальмології

9 серпня - Міжнародний день корінних народів світу

9 серпня - День повітряних поцілунків Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

До уваги майбутніх пенсіонерів!

Павлоградське об’єднане управління Пенсійного фонду України Дніпропетровської області запрошує всіх бажаючих відвідати заняття „Школи майбутнього пенсіонера”. Спеціалісти управління ознайомлять Вас з основними положеннями Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, зокрема про право на призначення пенсій різних видів, залежність розміру пенсії від тривалості страхового стажу та розміру заробітної плати, з якої сплачено внески. Здійснять попередню правову оцінку пенсійної документації, що дозволить вчасно виявити та усунути недоліки в документах, зібрати необхідні дані до виникнення права на пенсію, що допоможе майбутньому пенсіонеру забезпечити призначення та виплату пенсій у найкоротший термін після досягнення пенсійного віку.



Графік проведення занять „Школи майбутнього пенсіонера” у серпні 2017 року:



11.08.2017 о 10.00; м. Павлоград, пр-т. Шахтобудівників, буд. 5



16.08.2017 о 10.00; смт. Юр'ївка, вул. Центральна, буд. 108



30.08.2017 о 10.00; м. Тернівка, вул. Сергія Маркова, буд. 8.



Телефон для довідок: (0563) 20 29 52 подробнее Павлоградське об’єднане управління Пенсійного фонду України Дніпропетровської області запрошує всіх бажаючих відвідати заняття „Школи майбутнього пенсіонера”. Спеціалісти управління ознайомлять Вас з основними положеннями Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, зокрема про право на призначення пенсій різних видів, залежність розміру пенсії від тривалості страхового стажу та розміру заробітної плати, з якої сплачено внески. Здійснять попередню правову оцінку пенсійної документації, що дозволить вчасно виявити та усунути недоліки в документах, зібрати необхідні дані до виникнення права на пенсію, що допоможе майбутньому пенсіонеру забезпечити призначення та виплату пенсій у найкоротший термін після досягнення пенсійного віку.