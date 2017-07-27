Главное меню Главная Свяжитесь с нами Знакомства Астропрогноз Гороскоп Погода Телепрограмма Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Свята України 2017 1 серпня - Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування

1 серпня - День інкасатора

2 серпня - День Повітряно-десантних військ

2 серпня - День високомобільних десантних військ Збройних сил

4 серпня - День Національної поліції України

5 серпня - Міжнародний день світлофора

6 серпня - День Повітряних Сил Збройних Сил України

6 серпня - День залізничника

6 серпня - Міжнародний день «Лікарі світу за мир»

8 серпня - Всесвітній день кішок

8 серпня - День альпініста, Міжнародний день альпінізму

8 серпня - День військ зв’язку України

8 серпня - Міжнародний день офтальмології

9 серпня - Міжнародний день корінних народів світу

9 серпня - День повітряних поцілунків Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

«Круглий стіл» міського голови з підприємцями і мешканцями міста

27.07.2017 року в м. Павлограді в Центрі української культури відбувся «круглий стіл» міського голови з членами громадської організації «Бізнес-клуб Павлоград», підприємцями та мешканцями міста.



На даній зустрічі розглядались питання щодо напрямків розвитку підприємництва в місті Павлоград, щодо реалізації заходів місцевої політики в напрямку підтримки молодіжного підприємництва, піднімалось питання щодо встановлення зв’язків з містами-побратимами для обміну досвідом з питань розвитку бізнес-середовища та інші питання. А також підприємці мали змогу задати меру свої проблемні питання та отримати на них вичерпні відповіді. 27.07.2017 року в м. Павлограді в Центрі української культури відбувся «круглий стіл» міського голови з членами громадської організації «Бізнес-клуб Павлоград», підприємцями та мешканцями міста.На даній зустрічі розглядались питання щодо напрямків розвитку підприємництва в місті Павлоград, щодо реалізації заходів місцевої політики в напрямку підтримки молодіжного підприємництва, піднімалось питання щодо встановлення зв’язків з містами-побратимами для обміну досвідом з питань розвитку бізнес-середовища та інші питання. А також підприємці мали змогу задати меру свої проблемні питання та отримати на них вичерпні відповіді. подробнее