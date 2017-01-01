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2 серпня - День високомобільних десантних військ Збройних сил
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5 серпня - Міжнародний день світлофора
6 серпня - День Повітряних Сил Збройних Сил України
6 серпня - День залізничника
6 серпня - Міжнародний день «Лікарі світу за мир»
8 серпня - Всесвітній день кішок
8 серпня - День альпініста, Міжнародний день альпінізму
8 серпня - День військ зв’язку України
8 серпня - Міжнародний день офтальмології
9 серпня - Міжнародний день корінних народів світу
9 серпня - День повітряних поцілунків
Аварійні служби міста
Диспетчерські та аварійні служби міста
Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово
моб.: 095-225-41-92
КП «ПЖС»:
Дільниця № 1: 6-43-92
Дільниця № 2: 20-76-50
Аварійна служба:
20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово
ПП «К-П-1»:
6-33-33 - цілодобово
КП «Павлоград-Світло»:
6-40-07
КП «Павлоградводо-
канал»: 20-20-44 - цілодобово
КП «Павлоградтепло-
енерго»: 4-27-93 - цілодобово
КП «Затишне місто»:
6-45-54 - цілодобово;
4-61-13
КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр
0 800 506 800
ДТЕК«Дніпрообленерго»:
0 800 500 444,
0 800 301 220
Центральна енерго-
компанія: 21-50-13
ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104
Пожежна частина: 101
Відділ поліції: 102
Швидка допомога: 103
Відбулося засідання виконкому
Відповідно до плану роботи виконавчого комітету Павлоградської міської ради 26 липня 2017 року відбулося засідання виконкому.
Для обговорення були винесені питання: "Про реалізацію державної політики в сфері цивільного захисту в м.Павлоград" та "Про виконання "Програми організації та проведення оплачуваних громадських робіт у м.Павлограді на 2016-2018 роки" за січень-червень 2017 року.
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Радіонов О.М. у своїй доповіді відзначив, що повноваження органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту визначені в частині 2 статті 19 Кодексу цивільного захисту України. З метою забезпечення цивільного захисту на території міста створені та функціонують міські комісії, спеціалізовані служби та формування цивільного захисту. подробнее
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