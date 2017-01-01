Главное меню Главная Свяжитесь с нами Знакомства Астропрогноз Гороскоп Погода Телепрограмма Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Свята України 2017 1 серпня - Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування

1 серпня - День інкасатора

2 серпня - День Повітряно-десантних військ

2 серпня - День високомобільних десантних військ Збройних сил

4 серпня - День Національної поліції України

5 серпня - Міжнародний день світлофора

6 серпня - День Повітряних Сил Збройних Сил України

6 серпня - День залізничника

6 серпня - Міжнародний день «Лікарі світу за мир»

8 серпня - Всесвітній день кішок

8 серпня - День альпініста, Міжнародний день альпінізму

8 серпня - День військ зв’язку України

8 серпня - Міжнародний день офтальмології

9 серпня - Міжнародний день корінних народів світу

9 серпня - День повітряних поцілунків Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Відбулося засідання виконкому

Відповідно до плану роботи виконавчого комітету Павлоградської міської ради 26 липня 2017 року відбулося засідання виконкому.



Для обговорення були винесені питання: "Про реалізацію державної політики в сфері цивільного захисту в м.Павлоград" та "Про виконання "Програми організації та проведення оплачуваних громадських робіт у м.Павлограді на 2016-2018 роки" за січень-червень 2017 року.



Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Радіонов О.М. у своїй доповіді відзначив, що повноваження органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту визначені в частині 2 статті 19 Кодексу цивільного захисту України. З метою забезпечення цивільного захисту на території міста створені та функціонують міські комісії, спеціалізовані служби та формування цивільного захисту. Відповідно до плану роботи виконавчого комітету Павлоградської міської ради 26 липня 2017 року відбулося засідання виконкому.Для обговорення були винесені питання: "Про реалізацію державної політики в сфері цивільного захисту в м.Павлоград" та "Про виконання "Програми організації та проведення оплачуваних громадських робіт у м.Павлограді на 2016-2018 роки" за січень-червень 2017 року.Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Радіонов О.М. у своїй доповіді відзначив, що повноваження органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту визначені в частині 2 статті 19 Кодексу цивільного захисту України. З метою забезпечення цивільного захисту на території міста створені та функціонують міські комісії, спеціалізовані служби та формування цивільного захисту. подробнее