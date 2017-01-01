Главное меню Главная Свяжитесь с нами Знакомства Астропрогноз Гороскоп Погода Телепрограмма Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Свята України 2017 28 липня - Всесвітній день боротьби з гепатитом

28 липня - День системного адміністратора

28 липня - День хрещення Київської Русі - України

28 липня - День PR-спеціаліста

29 липня - День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України

30 липня - Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми

30 липня - День працівників торгівлі

30 липня - Міжнародний день дружби

1 серпня - Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування

1 серпня - День інкасатора

2 серпня - День Повітряно-десантних військ

2 серпня - День високомобільних десантних військ Збройних сил

4 серпня - День Національної поліції України

5 серпня - Міжнародний день світлофора Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

30 липня - День працівників торгівлі

Шановні працівники торгівлі!



Від щирого серця вітаю вас з професійним святом!



Ви представляєте найпопулярнішу сферу економічної діяльності, покликану задовольняти повсякденні потреби людей. Щодня тисячі павлоградців користуються вашими послугами.



Саме завдяки наполегливій сумлінній роботі працівників, керівників та власників закладів цієї галузі, існуюча в місті мережа сучасних торгівельних павільйонів, супермаркетів, приватних крамниць наповнюють споживчий ринок широким асортиментом якісної продукції, а наші жителі забезпечені необхідними товарами. Шановні працівники торгівлі!Від щирого серця вітаю вас з професійним святом!Ви представляєте найпопулярнішу сферу економічної діяльності, покликану задовольняти повсякденні потреби людей. Щодня тисячі павлоградців користуються вашими послугами.Саме завдяки наполегливій сумлінній роботі працівників, керівників та власників закладів цієї галузі, існуюча в місті мережа сучасних торгівельних павільйонів, супермаркетів, приватних крамниць наповнюють споживчий ринок широким асортиментом якісної продукції, а наші жителі забезпечені необхідними товарами. подробнее