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2 серпня - День високомобільних десантних військ Збройних сил

4 серпня - День Національної поліції України

5 серпня - Міжнародний день світлофора Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Прийом та обслуговування громадян в Павлоградському об'єднаному управлінні ПФУ

Здійснення стаціонарного прийому та обслуговування громадян в Павлоградському об'єднаному управлінні Пенсійного фонду України Дніпропетровської області



Прийом громадян здійснюється згідно графіку прийому Павлоградського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Дніпропетровської області.



Прийом та обслуговування здійснюються незалежно від взяття на облік (місця проживання, перебування) особи на території обслуговування Павлоградського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Дніпропетровської області з питань:

- надання загальної інформації про умови, порядок призначення, перерахунку, виплати пенсій, сплату обов’язкових платежів, адміністрування яких здійснюється органами Пенсійного фонду, ведення обліку (коригування відомостей) про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню;

- одержання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

- реєстрації користувача на веб-порталі. Здійснення стаціонарного прийому та обслуговування громадян в Павлоградському об'єднаному управлінні Пенсійного фонду України Дніпропетровської областіПрийом громадян здійснюється згідно графіку прийому Павлоградського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Дніпропетровської області.Прийом та обслуговування здійснюються незалежно від взяття на облік (місця проживання, перебування) особи на території обслуговування Павлоградського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Дніпропетровської області з питань:- надання загальної інформації про умови, порядок призначення, перерахунку, виплати пенсій, сплату обов’язкових платежів, адміністрування яких здійснюється органами Пенсійного фонду, ведення обліку (коригування відомостей) про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню;- одержання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;- реєстрації користувача на веб-порталі. подробнее