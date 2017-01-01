Главное меню Главная Свяжитесь с нами Знакомства Астропрогноз Гороскоп Погода Телепрограмма Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Свята України 2017 26 липня - День парашутиста

28 липня - Всесвітній день боротьби з гепатитом

28 липня - День системного адміністратора

28 липня - День хрещення Київської Русі - України

28 липня - День PR-спеціаліста

29 липня - День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України

30 липня - Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми

30 липня - День працівників торгівлі

30 липня - Міжнародний день дружби

1 серпня - Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування

1 серпня - День інкасатора

2 серпня - День Повітряно-десантних військ

2 серпня - День високомобільних десантних військ Збройних сил

4 серпня - День Національної поліції України

5 серпня - Міжнародний день світлофора Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

До Всесвітнього дня боротьби з гепатитами В і С

26 липня 2017 року в КЗ «Павлоградський пологовий будинок» ДОР» було проведено прес-конференцію до Всесвітнього дня боротьби з гепатитами В і С.



У роботі прес-конференції взяли участь міськрайонний епідеміолог Руденок Людмила Іванівна та міський дитячий інфекціоніст Демиденко Юлія Вікторівна.



Фахівці обговорювали причини захворюваності вірусним гепатитом та гострими кишковими інфекціями серед населення м. Павлограда й регіону. За шість місяців поточного року зареєстровано 40 випадків вірусного гепатиту, з них 37 випадків хронічного гепатиту. Ці показники в два з половиною рази перевищують обласні. 26 липня 2017 року в КЗ «Павлоградський пологовий будинок» ДОР» було проведено прес-конференцію до Всесвітнього дня боротьби з гепатитами В і С.У роботі прес-конференції взяли участь міськрайонний епідеміолог Руденок Людмила Іванівна та міський дитячий інфекціоніст Демиденко Юлія Вікторівна.Фахівці обговорювали причини захворюваності вірусним гепатитом та гострими кишковими інфекціями серед населення м. Павлограда й регіону. За шість місяців поточного року зареєстровано 40 випадків вірусного гепатиту, з них 37 випадків хронічного гепатиту. Ці показники в два з половиною рази перевищують обласні. подробнее