Главное меню Главная Свяжитесь с нами Знакомства Астропрогноз Гороскоп Погода Телепрограмма Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Свята України 2017 26 липня - День парашутиста

28 липня - Всесвітній день боротьби з гепатитом

28 липня - День системного адміністратора

28 липня - День хрещення Київської Русі - України

28 липня - День PR-спеціаліста

29 липня - День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України

30 липня - Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми

30 липня - День працівників торгівлі

30 липня - Міжнародний день дружби

1 серпня - Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування

1 серпня - День інкасатора

2 серпня - День Повітряно-десантних військ

2 серпня - День високомобільних десантних військ Збройних сил

4 серпня - День Національної поліції України

5 серпня - Міжнародний день світлофора Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

СТРАХОВИЙ СТАЖ ЯК ОСНОВНИЙ ПОКАЗНИК, ЩО ВПЛИВАЄ НА ПЕНСІЙНІ ПРАВА

У пенсійному законодавстві чітко визначені умови призначення пенсій. Основною з них є наявність необхідного страхового стажу. Відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон № 1058), з 1 січня 2004 року запроваджено нову формулу обчислення пенсій, яка встановлює пряму залежність розміру пенсій від страхового стажу та заробітку, з якого було сплачено страхові внески.



Страховий стаж – це період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій ніж мінімальний страховий внесок.



Страховий стаж = трудовий стаж (період роботи до 01.01.2004) + страховий стаж (період роботи після 01.01.2004). У пенсійному законодавстві чітко визначені умови призначення пенсій. Основною з них є наявність необхідного страхового стажу. Відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон № 1058), з 1 січня 2004 року запроваджено нову формулу обчислення пенсій, яка встановлює пряму залежність розміру пенсій від страхового стажу та заробітку, з якого було сплачено страхові внески.це період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій ніж мінімальний страховий внесок.трудовий стаж (період роботи до 01.01.2004) + страховий стаж (період роботи після 01.01.2004). подробнее