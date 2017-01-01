Реклама
Курсы валют
Свята України 2017
26 липня - День парашутиста
28 липня - Всесвітній день боротьби з гепатитом
28 липня - День системного адміністратора
28 липня - День хрещення Київської Русі - України
28 липня - День PR-спеціаліста
29 липня - День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України
30 липня - Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми
30 липня - День працівників торгівлі
30 липня - Міжнародний день дружби
1 серпня - Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування
1 серпня - День інкасатора
2 серпня - День Повітряно-десантних військ
2 серпня - День високомобільних десантних військ Збройних сил
4 серпня - День Національної поліції України
5 серпня - Міжнародний день світлофора
Аварійні служби міста
Диспетчерські та аварійні служби міста
Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово
моб.: 095-225-41-92
КП «ПЖС»:
Дільниця № 1: 6-43-92
Дільниця № 2: 20-76-50
Аварійна служба:
20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово
ПП «К-П-1»:
6-33-33 - цілодобово
КП «Павлоград-Світло»:
6-40-07
КП «Павлоградводо-
канал»: 20-20-44 - цілодобово
КП «Павлоградтепло-
енерго»: 4-27-93 - цілодобово
КП «Затишне місто»:
6-45-54 - цілодобово;
4-61-13
КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр
0 800 506 800
ДТЕК«Дніпрообленерго»:
0 800 500 444,
0 800 301 220
Центральна енерго-
компанія: 21-50-13
ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104
Пожежна частина: 101
Відділ поліції: 102
Швидка допомога: 103
СТРАХОВИЙ СТАЖ ЯК ОСНОВНИЙ ПОКАЗНИК, ЩО ВПЛИВАЄ НА ПЕНСІЙНІ ПРАВА
У пенсійному законодавстві чітко визначені умови призначення пенсій. Основною з них є наявність необхідного страхового стажу. Відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон № 1058), з 1 січня 2004 року запроваджено нову формулу обчислення пенсій, яка встановлює пряму залежність розміру пенсій від страхового стажу та заробітку, з якого було сплачено страхові внески.
Страховий стаж – це період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій ніж мінімальний страховий внесок.
Страховий стаж = трудовий стаж (період роботи до 01.01.2004) + страховий стаж (період роботи після 01.01.2004). подробнее
Добро пожаловать,
Внимание!
Редакция не несет ответственности за информацию, размещенную в блогах и в комментариях посетителей сайта. Комментарии не должны нарушать законодательство Украины и общепринятые морали.
Голосование
© 2001-2017 ЗАО Павлоградская газета Новости Павлограда «Спутник телезрителя»
При использовании любых материалов сайта, гиперссылка (для печатных изданий - ссылка) на www.sputniktv.dp.ua обязательна. Разработка сайта — Триль Александр