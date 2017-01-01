Главное меню Главная Свяжитесь с нами Знакомства Астропрогноз Гороскоп Погода Телепрограмма Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Свята України 2017 26 липня - День парашутиста

28 липня - Всесвітній день боротьби з гепатитом

28 липня - День системного адміністратора

28 липня - День хрещення Київської Русі - України

28 липня - День PR-спеціаліста

29 липня - День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України

30 липня - Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми

30 липня - День працівників торгівлі

30 липня - Міжнародний день дружби

1 серпня - Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування

1 серпня - День інкасатора

2 серпня - День Повітряно-десантних військ

2 серпня - День високомобільних десантних військ Збройних сил

4 серпня - День Національної поліції України

5 серпня - Міжнародний день світлофора Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

БАЗИЛИК, МЯТА, КИНЗА И ДРУГИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ЛЕТНИЕ ПРЯНОСТИ

Пряности сделают ваши блюда вкуснее и добавят «изюминку». Далее о пользе кинзы, орегано, мяты, майорана и других специй!



Базилик

Невозможно представить итальянское блюдо без базилика. Эта пряность улучшает пищеварения и усваивание полезных веществ, укрепляет иммунитет, обладает противовирусными свойствами, предотвращает появлению кариеса, успокаивает и улучшает сон. Базилик даже уменьшает зубные и менструальные боли. Можно добавлять в разные блюда, а которые вам бы хотелось добавить пикантности с ноткой легкой горечи и пряности.



Кинза

Лучшее средство при простудных заболеваниях и многих болезнях. Кинза укрепляет иммунитет, поддерживает зрения, очищает печень, укрепляет нервную систему. А также помогает улучшить состояние ваших ногтей и волос. Кинзой чаще всего приправляют салаты, супы, мясные и рыбные блюда. Пряности сделают ваши блюда вкуснее и добавят «изюминку». Далее о пользе кинзы, орегано, мяты, майорана и других специй!БазиликНевозможно представить итальянское блюдо без базилика. Эта пряность улучшает пищеварения и усваивание полезных веществ, укрепляет иммунитет, обладает противовирусными свойствами, предотвращает появлению кариеса, успокаивает и улучшает сон. Базилик даже уменьшает зубные и менструальные боли. Можно добавлять в разные блюда, а которые вам бы хотелось добавить пикантности с ноткой легкой горечи и пряности.КинзаЛучшее средство при простудных заболеваниях и многих болезнях. Кинза укрепляет иммунитет, поддерживает зрения, очищает печень, укрепляет нервную систему. А также помогает улучшить состояние ваших ногтей и волос. Кинзой чаще всего приправляют салаты, супы, мясные и рыбные блюда. подробнее