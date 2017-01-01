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Свята України 2017
26 липня - День парашутиста
28 липня - Всесвітній день боротьби з гепатитом
28 липня - День системного адміністратора
28 липня - День хрещення Київської Русі - України
28 липня - День PR-спеціаліста
29 липня - День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України
30 липня - Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми
30 липня - День працівників торгівлі
30 липня - Міжнародний день дружби
1 серпня - Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування
1 серпня - День інкасатора
2 серпня - День Повітряно-десантних військ
2 серпня - День високомобільних десантних військ Збройних сил
4 серпня - День Національної поліції України
5 серпня - Міжнародний день світлофора
Аварійні служби міста
Диспетчерські та аварійні служби міста
Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово
моб.: 095-225-41-92
КП «ПЖС»:
Дільниця № 1: 6-43-92
Дільниця № 2: 20-76-50
Аварійна служба:
20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово
ПП «К-П-1»:
6-33-33 - цілодобово
КП «Павлоград-Світло»:
6-40-07
КП «Павлоградводо-
канал»: 20-20-44 - цілодобово
КП «Павлоградтепло-
енерго»: 4-27-93 - цілодобово
КП «Затишне місто»:
6-45-54 - цілодобово;
4-61-13
КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр
0 800 506 800
ДТЕК«Дніпрообленерго»:
0 800 500 444,
0 800 301 220
Центральна енерго-
компанія: 21-50-13
ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104
Пожежна частина: 101
Відділ поліції: 102
Швидка допомога: 103
БАЗИЛИК, МЯТА, КИНЗА И ДРУГИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ЛЕТНИЕ ПРЯНОСТИ
Пряности сделают ваши блюда вкуснее и добавят «изюминку». Далее о пользе кинзы, орегано, мяты, майорана и других специй!
Базилик
Невозможно представить итальянское блюдо без базилика. Эта пряность улучшает пищеварения и усваивание полезных веществ, укрепляет иммунитет, обладает противовирусными свойствами, предотвращает появлению кариеса, успокаивает и улучшает сон. Базилик даже уменьшает зубные и менструальные боли. Можно добавлять в разные блюда, а которые вам бы хотелось добавить пикантности с ноткой легкой горечи и пряности.
Кинза
Лучшее средство при простудных заболеваниях и многих болезнях. Кинза укрепляет иммунитет, поддерживает зрения, очищает печень, укрепляет нервную систему. А также помогает улучшить состояние ваших ногтей и волос. Кинзой чаще всего приправляют салаты, супы, мясные и рыбные блюда. подробнее
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