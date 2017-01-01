Главное меню Главная Свяжитесь с нами Знакомства Астропрогноз Гороскоп Погода Телепрограмма Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Свята України 2017 26 липня - День парашутиста

28 липня - Всесвітній день боротьби з гепатитом

28 липня - День системного адміністратора

28 липня - День хрещення Київської Русі - України

28 липня - День PR-спеціаліста

29 липня - День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України

30 липня - Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми

30 липня - День працівників торгівлі

30 липня - Міжнародний день дружби

1 серпня - Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування

1 серпня - День інкасатора

2 серпня - День Повітряно-десантних військ

2 серпня - День високомобільних десантних військ Збройних сил

4 серпня - День Національної поліції України

5 серпня - Міжнародний день світлофора Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Організація роботи в Павлоградському об'єднаному управлінні ПФУ

Організація роботи в Павлоградському об'єднаному управлінні Пенсійного фонду України Дніпропетровської області щодо дотримання єдиних стандартів і технологій обслуговування громадян



В Павлоградському об'єднаному управлінні Пенсійного фонду України Дніпропетровської області обслуговування громадян проводиться за принципом „єдиного вікна” у прийомних громадян (фронт-офісах). Прийом проводиться з понеділка по четвер з 08.00 до 18.00, в п’ятницю з 08.00 до 16.45.



Для зручності мешканців прийом громадян здійснюється за адресами:

- м. Павлоград, проспект Шахтобудівників, буд. 5;

- м. Тернівка, вул. Сергія Маркова, буд. 8;

- смт. Юр'ївка, вул. Центральна, буд. 108.



З початку року у прийомних громадян прийнято 19622 мешканців. Нові стандарти обслуговування сприяли скороченню термінів розгляду звернень, підвищенню якості послуг. Надано відповіді на 194 письмових звернення громадян. В Павлоградському об'єднаному управлінні Пенсійного фонду України Дніпропетровської області обслуговування громадян проводиться за принципом „єдиного вікна” у прийомних громадян (фронт-офісах). Прийом проводиться- м. Павлоград, проспект Шахтобудівників, буд. 5;- м. Тернівка, вул. Сергія Маркова, буд. 8;- смт. Юр'ївка, вул. Центральна, буд. 108.З початку року у прийомних громадян прийнято 19622 мешканців. Нові стандарти обслуговування сприяли скороченню термінів розгляду звернень, підвищенню якості послуг. Надано відповіді на 194 письмових звернення громадян. подробнее