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Дільниця № 2: 20-76-50
Аварійна служба:
20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово
ПП «К-П-1»:
6-33-33 - цілодобово
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канал»: 20-20-44 - цілодобово
КП «Павлоградтепло-
енерго»: 4-27-93 - цілодобово
КП «Затишне місто»:
6-45-54 - цілодобово;
4-61-13
КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр
0 800 506 800
ДТЕК«Дніпрообленерго»:
0 800 500 444,
0 800 301 220
Центральна енерго-
компанія: 21-50-13
ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104
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Телеканал Tonis с 24 августа сменит название на "Прямой"
20 июля Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания переоформил лицензии на вещание телеканала Tonis в связи со сменой собственников, конечного бенефициарного владельца, связанных лиц, логотипа, состава редакционного совета, адреса студии и программной концепции.
Телеканал Tonis с 24 августа 2017 года сменит название на "Прямой", сообщил Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
Совет переоформил семь его лицензий на многоканальное и спутниковое вещание в связи со сменой собственников, конечного бенефициарного владельца, связанных лиц, логотипа, состава редакционного совета, адреса студии и программной концепции.
В Нацсовете сообщили, что единоличным владельцем стал политик, бизнесмен, экс-нардеп и бывший глава Киевской городской государственной администрации Владимир Макеенко. В редакционный совет вошли Геннадий Доценко, Екатерина Флекман, Евгения Захарова и Галина Ковалева. подробнее
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