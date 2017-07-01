Главное меню Главная Свяжитесь с нами Знакомства Астропрогноз Гороскоп Погода Телепрограмма Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Свята України 2017 26 липня - День парашутиста

28 липня - Всесвітній день боротьби з гепатитом

28 липня - День системного адміністратора

28 липня - День хрещення Київської Русі - України

28 липня - День PR-спеціаліста

29 липня - День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України

30 липня - Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми

30 липня - День працівників торгівлі

30 липня - Міжнародний день дружби

1 серпня - Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування

1 серпня - День інкасатора

2 серпня - День Повітряно-десантних військ

2 серпня - День високомобільних десантних військ Збройних сил

4 серпня - День Національної поліції України

5 серпня - Міжнародний день світлофора Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Про стан пенсійного забезпечення

Загальна кількість пенсіонерів, які одержують пенсії та допомогу за рахунок коштів Пенсійного фонду України в Павлоградському об'єднаному управлінні Пенсійного фонду України Дніпропетровської області станом на 01.07.2017 року складає 60148 осіб, в тому числі: 36848 пенсіонерів по місту Павлограду, 9334 пенсіонери по Павлоградському району, 3457 пенсіонерів по Юр'ївському району та 10509 пенсіонерів по м. Тернівка.

Серед них:

- 49425 осіб отримують пенсії за віком;

- 4182 особи отримують пенсії по інвалідності;

- 1133 особи отримують пенсії за вислугу років;

- 5041 особа отримує пенсії у разі втрати годувальника;

- 359 осіб отримують соціальні пенсії.



Середній розмір призначених пенсій станом на 01.07.2017 року становить: по м. Павлограду - 2349,52 грн, по Павлоградському району - 2186,57 грн, по Юр'ївському району - 1673,53 грн, по м. Тернівка - 3019,19 грн. Загальна кількість пенсіонерів, які одержують пенсії та допомогу за рахунок коштів Пенсійного фонду України в Павлоградському об'єднаному управлінні Пенсійного фонду України Дніпропетровської області станом на 01.07.2017 року складає 60148 осіб, в тому числі: 36848 пенсіонерів по місту Павлограду, 9334 пенсіонери по Павлоградському району, 3457 пенсіонерів по Юр'ївському району та 10509 пенсіонерів по м. Тернівка.Серед них:- 49425 осіб отримують пенсії за віком;- 4182 особи отримують пенсії по інвалідності;- 1133 особи отримують пенсії за вислугу років;- 5041 особа отримує пенсії у разі втрати годувальника;- 359 осіб отримують соціальні пенсії.Середній розмір призначених пенсій станом на 01.07.2017 року становить: по м. Павлограду - 2349,52 грн, по Павлоградському району - 2186,57 грн, по Юр'ївському району - 1673,53 грн, по м. Тернівка - 3019,19 грн. подробнее