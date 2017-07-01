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Свята України 2017
26 липня - День парашутиста
28 липня - Всесвітній день боротьби з гепатитом
28 липня - День системного адміністратора
28 липня - День хрещення Київської Русі - України
28 липня - День PR-спеціаліста
29 липня - День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України
30 липня - Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми
30 липня - День працівників торгівлі
30 липня - Міжнародний день дружби
1 серпня - Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування
1 серпня - День інкасатора
2 серпня - День Повітряно-десантних військ
2 серпня - День високомобільних десантних військ Збройних сил
4 серпня - День Національної поліції України
5 серпня - Міжнародний день світлофора
Аварійні служби міста
Диспетчерські та аварійні служби міста
Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово
моб.: 095-225-41-92
КП «ПЖС»:
Дільниця № 1: 6-43-92
Дільниця № 2: 20-76-50
Аварійна служба:
20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово
ПП «К-П-1»:
6-33-33 - цілодобово
КП «Павлоград-Світло»:
6-40-07
КП «Павлоградводо-
канал»: 20-20-44 - цілодобово
КП «Павлоградтепло-
енерго»: 4-27-93 - цілодобово
КП «Затишне місто»:
6-45-54 - цілодобово;
4-61-13
КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр
0 800 506 800
ДТЕК«Дніпрообленерго»:
0 800 500 444,
0 800 301 220
Центральна енерго-
компанія: 21-50-13
ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104
Пожежна частина: 101
Відділ поліції: 102
Швидка допомога: 103
Про стан пенсійного забезпечення
Загальна кількість пенсіонерів, які одержують пенсії та допомогу за рахунок коштів Пенсійного фонду України в Павлоградському об'єднаному управлінні Пенсійного фонду України Дніпропетровської області станом на 01.07.2017 року складає 60148 осіб, в тому числі: 36848 пенсіонерів по місту Павлограду, 9334 пенсіонери по Павлоградському району, 3457 пенсіонерів по Юр'ївському району та 10509 пенсіонерів по м. Тернівка.
Серед них:
- 49425 осіб отримують пенсії за віком;
- 4182 особи отримують пенсії по інвалідності;
- 1133 особи отримують пенсії за вислугу років;
- 5041 особа отримує пенсії у разі втрати годувальника;
- 359 осіб отримують соціальні пенсії.
Середній розмір призначених пенсій станом на 01.07.2017 року становить: по м. Павлограду - 2349,52 грн, по Павлоградському району - 2186,57 грн, по Юр'ївському району - 1673,53 грн, по м. Тернівка - 3019,19 грн. подробнее
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