Главное меню Главная Свяжитесь с нами Знакомства Астропрогноз Гороскоп Погода Телепрограмма Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Свята України 2017 26 липня - День парашутиста

28 липня - Всесвітній день боротьби з гепатитом

28 липня - День системного адміністратора

28 липня - День хрещення Київської Русі - України

28 липня - День PR-спеціаліста

29 липня - День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України

30 липня - Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми

30 липня - День працівників торгівлі

30 липня - Міжнародний день дружби

1 серпня - Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування

1 серпня - День інкасатора

2 серпня - День Повітряно-десантних військ

2 серпня - День високомобільних десантних військ Збройних сил

4 серпня - День Національної поліції України

5 серпня - Міжнародний день світлофора Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Вінницький міжрегіональний центр професійної реабілітації інвалідів «Поділля» здійснює підготовку

Павлоградський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді інформує людей з інвалідністю про можливість проходження безкоштовної професійної реабілітації у Вінницькому міжрегіональному центрі професійної реабілітації інвалідів «Поділля».



Вінницький міжрегіональний центр професійної реабілітації інвалідів «Поділля» є державною установою сфери управління Міністерства соціальної політики України, метою діяльності якого є здійснення заходів, спрямованих на підготовку людини з інвалідністю до професійної діяльності.



Центр здійснює підготовку за 22 професіями:

«Виробник художніх виробів з кераміки» (8 міс.),

«Адміністратор» (7 міс.),

«Касир торговельного залу» (2,5 міс.),

«Флорист» (5 міс.),

«Візажист» (5 міс.),

«Взуттьовик з ремонту взуття» (3 міс.),

«Фотограф (фотороботи)» (5 міс.),

«Діловод» (6 міс.),

«Кухар» (6 міс.), Павлоградський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді інформує людей з інвалідністю про можливість проходження безкоштовної професійної реабілітації у Вінницькому міжрегіональному центрі професійної реабілітації інвалідів «Поділля».Вінницький міжрегіональний центр професійної реабілітації інвалідів «Поділля» є державною установою сфери управління Міністерства соціальної політики України, метою діяльності якого є здійснення заходів, спрямованих на підготовку людини з інвалідністю до професійної діяльності.Центр здійснює підготовку за 22 професіями:«Виробник художніх виробів з кераміки» (8 міс.),«Адміністратор» (7 міс.),«Касир торговельного залу» (2,5 міс.),«Флорист» (5 міс.),«Візажист» (5 міс.),«Взуттьовик з ремонту взуття» (3 міс.),«Фотограф (фотороботи)» (5 міс.),«Діловод» (6 міс.),«Кухар» (6 міс.), подробнее