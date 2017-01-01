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Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово
моб.: 095-225-41-92
КП «ПЖС»:
Дільниця № 1: 6-43-92
Дільниця № 2: 20-76-50
Аварійна служба:
20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово
ПП «К-П-1»:
6-33-33 - цілодобово
КП «Павлоград-Світло»:
6-40-07
КП «Павлоградводо-
канал»: 20-20-44 - цілодобово
КП «Павлоградтепло-
енерго»: 4-27-93 - цілодобово
КП «Затишне місто»:
6-45-54 - цілодобово;
4-61-13
КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр
0 800 506 800
ДТЕК«Дніпрообленерго»:
0 800 500 444,
0 800 301 220
Центральна енерго-
компанія: 21-50-13
ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104
Пожежна частина: 101
Відділ поліції: 102
Швидка допомога: 103
Про підсумки роботи зі зверненнями громадян Павлоградської міської ради
Як інформує начальник відділу по роботі зі зверненнями громадян Павлоградської міської ради Плющова Н.В., у першому півріччі 2017 року до виконавчого комітету Павлоградської міської ради надійшло - 1932 звернення громадян, в яких було порушено 1993 питання, письмових звернень - 867.
Питання, з якими найчастіше звертаються громадяни стосуються, як і раніше, комунального господарства - 1151, а також земельного господарства та будівництва - 155. Крім цього, мешканців хвилюють питання соціального захисту населення - 117, транспорту - 91, охорони здоров'я - 84, сім’ї, дітей, молоді - 16, житлової політики - 68, інші - 94.
Від органів вищого рівня та контролюючих органів за звітний період надійшло 901 звернення, зокрема: “Гаряча лінія голови облдержадміністрації” - 544, “Урядова телефонна гаряча лінія” - 328, обласна державна адміністрація - 24, прокуратура м. Павлограда - 5. подробнее
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