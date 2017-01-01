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28 липня - Всесвітній день боротьби з гепатитом

28 липня - День системного адміністратора

28 липня - День хрещення Київської Русі - України

28 липня - День PR-спеціаліста

29 липня - День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України

30 липня - Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми

30 липня - День працівників торгівлі

30 липня - Міжнародний день дружби

1 серпня - Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування

1 серпня - День інкасатора

2 серпня - День Повітряно-десантних військ

2 серпня - День високомобільних десантних військ Збройних сил

4 серпня - День Національної поліції України

5 серпня - Міжнародний день світлофора Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Про підсумки роботи зі зверненнями громадян Павлоградської міської ради

Як інформує начальник відділу по роботі зі зверненнями громадян Павлоградської міської ради Плющова Н.В., у першому півріччі 2017 року до виконавчого комітету Павлоградської міської ради надійшло - 1932 звернення громадян, в яких було порушено 1993 питання, письмових звернень - 867.



Питання, з якими найчастіше звертаються громадяни стосуються, як і раніше, комунального господарства - 1151, а також земельного господарства та будівництва - 155. Крім цього, мешканців хвилюють питання соціального захисту населення - 117, транспорту - 91, охорони здоров'я - 84, сім’ї, дітей, молоді - 16, житлової політики - 68, інші - 94.



Від органів вищого рівня та контролюючих органів за звітний період надійшло 901 звернення, зокрема: “Гаряча лінія голови облдержадміністрації” - 544, “Урядова телефонна гаряча лінія” - 328, обласна державна адміністрація - 24, прокуратура м. Павлограда - 5. Як інформує начальник відділу по роботі зі зверненнями громадян Павлоградської міської ради Плющова Н.В., у першому півріччі 2017 року до виконавчого комітету Павлоградської міської ради надійшло - 1932 звернення громадян, в яких було порушено 1993 питання, письмових звернень - 867.Питання, з якими найчастіше звертаються громадяни стосуються, як і раніше, комунального господарства - 1151, а також земельного господарства та будівництва - 155. Крім цього, мешканців хвилюють питання соціального захисту населення - 117, транспорту - 91, охорони здоров'я - 84, сім’ї, дітей, молоді - 16, житлової політики - 68, інші - 94.Від органів вищого рівня та контролюючих органів за звітний період надійшло 901 звернення, зокрема: “Гаряча лінія голови облдержадміністрації” - 544, “Урядова телефонна гаряча лінія” - 328, обласна державна адміністрація - 24, прокуратура м. Павлограда - 5. подробнее