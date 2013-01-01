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25 мая - День пропавших без вести детей

25 мая - День филолога

25 мая - Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся территорий

26 мая - Последний звонок

27 мая - День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины

28 мая - День пограничника

28 мая - День химика

29 мая - Международный день миротворцев ООН

30 мая - Всемирный день борьбы против астмы и аллергии

30 мая - День женской эмансипации

31 мая - Всемирный день без табака

31 мая - Всемирный день блондинок

31 мая - Международный День рассеянного склероза Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Дорогі прикордонники! Шановні ветерани прикордонної служби!

Прийміть щирі вітання з нагоди вашого професійного свята - Дня прикордонника!



Ваша служба в усі часи була справою благородних і мужніх людей. І нині, коли наша держава вперше за роки незалежності постала перед зовнішньою загрозою, Ви на передньому рубежі стоїте на захисті єдиної та незалежної України.



Проявляючи відвагу та мужність, ризикуючи не лише власним здоров'ям, але й життям, ви вдень і вночі докладаєте всіх зусиль, аби озброєні терористи не просочилися на нашу територію.



Без перебільшення, сьогодні від Вас залежить мир в Україні, благополуччя та цілісність нашого суспільства, спокій у кожній українській домівці. Прийміть щирі вітання з нагоди вашого професійного свята - Дня прикордонника!Ваша служба в усі часи була справою благородних і мужніх людей. І нині, коли наша держава вперше за роки незалежності постала перед зовнішньою загрозою, Ви на передньому рубежі стоїте на захисті єдиної та незалежної України.Проявляючи відвагу та мужність, ризикуючи не лише власним здоров'ям, але й життям, ви вдень і вночі докладаєте всіх зусиль, аби озброєні терористи не просочилися на нашу територію.Без перебільшення, сьогодні від Вас залежить мир в Україні, благополуччя та цілісність нашого суспільства, спокій у кожній українській домівці. подробнее