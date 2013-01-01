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25 мая - День пропавших без вести детей

25 мая - День филолога

25 мая - Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся территорий

26 мая - Последний звонок

27 мая - День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины

28 мая - День пограничника

28 мая - День химика

29 мая - Международный день миротворцев ООН

30 мая - Всемирный день борьбы против астмы и аллергии

30 мая - День женской эмансипации

31 мая - Всемирный день без табака

31 мая - Всемирный день блондинок

31 мая - Международный День рассеянного склероза Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Шановні працівники хімічної промисловості!

Від щирого серця вітаю вас з професійним святом - Днем хіміка!



Хімічна промисловість - одна з основних галузей, що визначають успішний розвиток усієї економіки держави.



Для нашого міста це свято має особливе значення, адже з хімічною промисловістю пов'язане життя і праця тисяч павлоградців!



Ваша наполеглива праця, професіоналізм, прагнення до нового є запорукою створення якісної, конкурентоспроможної, витребуваної на вітчизняних і світових ринках продукції. Від щирого серця вітаю вас з професійним святом - Днем хіміка!Хімічна промисловість - одна з основних галузей, що визначають успішний розвиток усієї економіки держави.Для нашого міста це свято має особливе значення, адже з хімічною промисловістю пов'язане життя і праця тисяч павлоградців!Ваша наполеглива праця, професіоналізм, прагнення до нового є запорукою створення якісної, конкурентоспроможної, витребуваної на вітчизняних і світових ринках продукції. подробнее