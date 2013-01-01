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Праздники Украины 2017
25 мая - Вознесение Господне
25 мая - День пропавших без вести детей
25 мая - День филолога
25 мая - Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся территорий
26 мая - Последний звонок
27 мая - День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины
28 мая - День пограничника
28 мая - День химика
29 мая - Международный день миротворцев ООН
30 мая - Всемирный день борьбы против астмы и аллергии
30 мая - День женской эмансипации
31 мая - Всемирный день без табака
31 мая - Всемирный день блондинок
31 мая - Международный День рассеянного склероза
Аварійні служби міста
Диспетчерські та аварійні служби міста
Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово
моб.: 095-225-41-92
КП «ПЖС»:
Дільниця № 1: 6-43-92
Дільниця № 2: 20-76-50
Аварійна служба:
20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово
ПП «К-П-1»:
6-33-33 - цілодобово
КП «Павлоград-Світло»:
6-40-07
КП «Павлоградводо-
канал»: 20-20-44 - цілодобово
КП «Павлоградтепло-
енерго»: 4-27-93 - цілодобово
КП «Затишне місто»:
6-45-54 - цілодобово;
4-61-13
КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр
0 800 506 800
ДТЕК«Дніпрообленерго»:
0 800 500 444,
0 800 301 220
Центральна енерго-
компанія: 21-50-13
ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104
Пожежна частина: 101
Відділ поліції: 102
Швидка допомога: 103
Шановні працівники хімічної промисловості!
Від щирого серця вітаю вас з професійним святом - Днем хіміка!
Хімічна промисловість - одна з основних галузей, що визначають успішний розвиток усієї економіки держави.
Для нашого міста це свято має особливе значення, адже з хімічною промисловістю пов'язане життя і праця тисяч павлоградців!
Ваша наполеглива праця, професіоналізм, прагнення до нового є запорукою створення якісної, конкурентоспроможної, витребуваної на вітчизняних і світових ринках продукції. подробнее
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