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25 мая - День пропавших без вести детей

25 мая - День филолога

25 мая - Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся территорий

26 мая - Последний звонок

27 мая - День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины

28 мая - День пограничника

28 мая - День химика

29 мая - Международный день миротворцев ООН

30 мая - Всемирный день борьбы против астмы и аллергии

30 мая - День женской эмансипации

31 мая - Всемирный день без табака

31 мая - Всемирный день блондинок

31 мая - Международный День рассеянного склероза Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Шановні працівники видавництв, друкарень та поліграфій!

Прийміть щирі вітання з професійним святом - Днем працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження!



Переоцінити значення книг, газет та журналів у нашому житті досить важко. Адже друкарська справа в усі часи служила інтересам людини, а книги були і залишаються одним із найважливіших джерел інформації. Незважаючи на швидкий розвиток комп'ютерних технологій, друковане слово, яке поліграфісти доносять до людей, є запорукою розвитку освіти та культури, безцінним скарбом духовності нації.



Приємно зазначити, що в останні роки в нашому місті динамічно розвивається видавнича і поліграфічна справа, в ній працюють люди, яким притаманна висока культура, постійний творчий пошук, шанобливе ставлення до книги. Ваша праця справді є суспільно важливою, бо серед розмаїття джерел інформації друкована продукція залишається найпоширенішою і найдоступнішою. Прийміть щирі вітання з професійним святом - Днем працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження!Переоцінити значення книг, газет та журналів у нашому житті досить важко. Адже друкарська справа в усі часи служила інтересам людини, а книги були і залишаються одним із найважливіших джерел інформації. Незважаючи на швидкий розвиток комп'ютерних технологій, друковане слово, яке поліграфісти доносять до людей, є запорукою розвитку освіти та культури, безцінним скарбом духовності нації.Приємно зазначити, що в останні роки в нашому місті динамічно розвивається видавнича і поліграфічна справа, в ній працюють люди, яким притаманна висока культура, постійний творчий пошук, шанобливе ставлення до книги. Ваша праця справді є суспільно важливою, бо серед розмаїття джерел інформації друкована продукція залишається найпоширенішою і найдоступнішою. подробнее