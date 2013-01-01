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25 мая - День пропавших без вести детей

25 мая - День филолога

25 мая - Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся территорий

26 мая - Последний звонок

27 мая - День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины

28 мая - День пограничника

28 мая - День химика

29 мая - Международный день миротворцев ООН

30 мая - Всемирный день борьбы против астмы и аллергии

30 мая - День женской эмансипации

31 мая - Всемирный день без табака

31 мая - Всемирный день блондинок

31 мая - Международный День рассеянного склероза Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Співпраця з об’єднаними сільськими територіальними громадами

З метою максимального наближення послуг, що надають органи Пенсійного фонду України до місць проживання громадян з квітня 2017 року Павлоградським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Дніпропетровської області обслуговування громадян здійснюється на робочих місцях, обладнаних в об’єднаних сільських територіальних громадах за адресами:



- Вербківська об'єднана сільська територіальна громада: 51453, вул. Матросова, буд.26, с. Вербки, Павлоградський район;

- Богданівська об'єднана сільська територіальна громада: 51464, вул. Українська, буд.35а, с. Богданівка, Павлоградський район;

- Виконавчий комітет Варварівської сільської Ради: 51325, вул. Миру, буд.16, с. Варварівка, Юр'ївський район. З метою максимального наближення послуг, що надають органи Пенсійного фонду України до місць проживання громадян з квітня 2017 року Павлоградським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Дніпропетровської області обслуговування громадян здійснюється на робочих місцях, обладнаних в об’єднаних сільських територіальних громадах за адресами:- Вербківська об'єднана сільська територіальна громада: 51453, вул. Матросова, буд.26, с. Вербки, Павлоградський район;- Богданівська об'єднана сільська територіальна громада: 51464, вул. Українська, буд.35а, с. Богданівка, Павлоградський район;- Виконавчий комітет Варварівської сільської Ради: 51325, вул. Миру, буд.16, с. Варварівка, Юр'ївський район. подробнее