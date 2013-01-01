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Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Молодь без тютюну

24 травня 2017 року з нагоди Всесвітнього дня без тютюну, який щороку відзначається 31 травня, студенти Західно-Донбаського професійного ліцею мали можливість відвідати анатомічний музей Павлоградського медичного коледжу та переконатись в згубній дії тютюнового диму на органи і системи організму людини.



Екскурсія до музею насправді була пізнавальною, учні професійного ліцею своїми очима побачили результати, до яких може призвести куріння. Їм було цікаво та корисно послухати розповідь викладача медичного коледжу Оксани Вікторівни Бобрик про вплив шкідливих звичок на здоров’я підлітків. Але найбільш вражаючим був саме анатомічний музей зі справжніми людськими органами, як здоровими, так і ураженими різними хворобами. 24 травня 2017 року з нагоди Всесвітнього дня без тютюну, який щороку відзначається 31 травня, студенти Західно-Донбаського професійного ліцею мали можливість відвідати анатомічний музей Павлоградського медичного коледжу та переконатись в згубній дії тютюнового диму на органи і системи організму людини.Екскурсія до музею насправді була пізнавальною, учні професійного ліцею своїми очима побачили результати, до яких може призвести куріння. Їм було цікаво та корисно послухати розповідь викладача медичного коледжу Оксани Вікторівни Бобрик про вплив шкідливих звичок на здоров’я підлітків. Але найбільш вражаючим був саме анатомічний музей зі справжніми людськими органами, як здоровими, так і ураженими різними хворобами. подробнее