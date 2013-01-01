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25 мая - Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся территорий

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28 мая - День пограничника

28 мая - День химика

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30 мая - Всемирный день борьбы против астмы и аллергии

30 мая - День женской эмансипации

31 мая - Всемирный день без табака

31 мая - Всемирный день блондинок

31 мая - Международный День рассеянного склероза Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Павлоградське об’єднане управління Пенсійного фонду України повідомляє

Павлоградське об’єднане управління Пенсійного фонду України Дніпропетровської області роз’яснює умови та порядок отримання інформації про діяльність

Пенсійного фонду України





Верховна Рада України 13 січня 2011 ухвалила Закон України № 2939-УІ „Про доступ до публічної інформації” (надалі – Закон). Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.



Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.



Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом. Павлоградське об’єднане управління Пенсійного фонду України Дніпропетровської області роз’яснює умови та порядок отримання інформації про діяльністьПенсійного фонду УкраїниВерховна Рада України 13 січня 2011 ухвалила Закон України № 2939-УІ „Про доступ до публічної інформації” (надалі – Закон). Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом. подробнее