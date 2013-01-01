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Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

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25 травня 2017 року в рамках Всесвітнього дня пам’яті померлим від СНІДу біля центра дозвілля «МИР» було організовано та проведено вуличну акцію «Молодь проти СНІДу».



У проведенні акції взяли участь волонтери загону «Панацея» Павлоградського медичного коледжу Вінакова Маргарита, Чеснокова Юлія, Терновська Тетяна, Шевченко Анастасія, Дудник Аліна, фахівці кабінету пропаганди медичних знань КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда» ПМР» та керівник волонтерського загону Семененко Олена Володимирівна.



Молодіжна вулична акція спрямована на пропаганду здорового способу життя, на підвищення поінформованості населення з питань профілактики соціально небезпечних хвороб, таких як ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, наркоманії, захворювань, які передаються статевим шляхом, на підтримку людей, які живуть з ВІЛ/СНІД та толерантного ставлення до тих, кого торкнулась ця проблема. 25 травня 2017 року в рамках Всесвітнього дня пам’яті померлим від СНІДу біля центра дозвілля «МИР» було організовано та проведено вуличну акцію «Молодь проти СНІДу».У проведенні акції взяли участь волонтери загону «Панацея» Павлоградського медичного коледжу Вінакова Маргарита, Чеснокова Юлія, Терновська Тетяна, Шевченко Анастасія, Дудник Аліна, фахівці кабінету пропаганди медичних знань КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда» ПМР» та керівник волонтерського загону Семененко Олена Володимирівна.Молодіжна вулична акція спрямована на пропаганду здорового способу життя, на підвищення поінформованості населення з питань профілактики соціально небезпечних хвороб, таких як ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, наркоманії, захворювань, які передаються статевим шляхом, на підтримку людей, які живуть з ВІЛ/СНІД та толерантного ставлення до тих, кого торкнулась ця проблема. подробнее