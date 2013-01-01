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Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Прес-конференція з нагоди Всесвітнього дня пам'яті померлим від СНІДу

24 травня 2017 року в центрі профілактики та боротьби зі СНІДом на базі КЗ «Павлоградська міська лікарня №1» ДОР» було проведено прес-конференцію з нагоди Всесвітнього дня пам'яті померлим від СНІДу.



В роботі заходу взяла участь в.о. зав. центром профілактики та боротьби зі СНІДом Крилова Людмила Андріївна.



Фахівець інформувала журналістів, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, в світі мешкає 36,9 млн. людей, інфікованих вірусом імунодефіциту людини. Україна не є виключенням у загальному епідемічному просторі світу і за темпами розвитку епідемії посідає провідне місце у Східній Європі. Епідемія ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні розпочалася в 1987 році, але до 1995 року розповсюджувалась повільно, за рахунок вживання ін’єкційних наркотиків. Починаючи з 2000 року, епідемія ВІЛ-інфекції/СНІДу визнана на державному рівні. 24 травня 2017 року в центрі профілактики та боротьби зі СНІДом на базі КЗ «Павлоградська міська лікарня №1» ДОР» було проведено прес-конференцію з нагоди Всесвітнього дня пам'яті померлим від СНІДу.В роботі заходу взяла участь в.о. зав. центром профілактики та боротьби зі СНІДом Крилова Людмила Андріївна.Фахівець інформувала журналістів, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, в світі мешкає 36,9 млн. людей, інфікованих вірусом імунодефіциту людини. Україна не є виключенням у загальному епідемічному просторі світу і за темпами розвитку епідемії посідає провідне місце у Східній Європі. Епідемія ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні розпочалася в 1987 році, але до 1995 року розповсюджувалась повільно, за рахунок вживання ін’єкційних наркотиків. Починаючи з 2000 року, епідемія ВІЛ-інфекції/СНІДу визнана на державному рівні. подробнее