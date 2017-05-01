Главное меню Главная Свяжитесь с нами Знакомства Астропрогноз Гороскоп Погода Телепрограмма Гостевая книга Податкова адміністрація Реклама Курсы валют Праздники Украины 2017 20 мая - Всемирный день метролога

20 мая - Всемирный день травматолога

20 мая - День Европы в Украине

20 мая - День банковских работников Украины

20 мая - День науки в Украине

21 мая - Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития

21 мая - День памяти жертв политических репрессий

21 мая - День памяти умерших от СПИДа

22 мая - Международный день биологического разнообразия

24 мая - Европейский День Парков

24 мая - День славянской письменности и культуры

25 мая - Вознесение Господне

25 мая - День пропавших без вести детей

25 мая - День филолога

25 мая - Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся территорий

26 мая - Последний звонок

27 мая - День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины

28 мая - День пограничника

28 мая - День химика Аварійні служби міста Диспетчерські та аварійні служби міста



Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Перерахунок пенсій з 1 травня 2017 року

Законом України „Про державний бюджет України на 2017 рік” з 01.05.2017 підвищено розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність до 1312 грн.



У зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму органами Пенсійного фонду України здійснено перерахунок пенсій, обчислених відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, а також надбавок, доплат і підвищень до пенсій, розміри яких визначаються виходячи з прожиткового мінімуму. Перерахунок мінімального розміру пенсії та доплати за понаднормативний стаж здійснюється пенсіонерам, які не працюють.



Після звільнення пенсіонера з роботи, пенсія перераховується з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом на дату звільнення.



У разі, якщо розмір пенсії, обчислений з урахуванням набутого страхового стажу та заробітку, не досягає мінімального розміру пенсії, до пенсії встановлюється доплата до рівня цього прожиткового мінімуму. Законом України „Про державний бюджет України на 2017 рік” з 01.05.2017 підвищено розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність до 1312 грн.У зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму органами Пенсійного фонду України здійснено перерахунок пенсій, обчислених відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, а також надбавок, доплат і підвищень до пенсій, розміри яких визначаються виходячи з прожиткового мінімуму. Перерахунок мінімального розміру пенсії та доплати за понаднормативний стаж здійснюється пенсіонерам, які не працюють.Після звільнення пенсіонера з роботи, пенсія перераховується з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом на дату звільнення.У разі, якщо розмір пенсії, обчислений з урахуванням набутого страхового стажу та заробітку, не досягає мінімального розміру пенсії, до пенсії встановлюється доплата до рівня цього прожиткового мінімуму. подробнее