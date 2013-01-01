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До Всесвітнього дня боротьби з артеріальною гіпертонією
17 травня 2017 року в КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда»ПМР» було проведено прес-конференцію в рамках місячника з нагоди Всесвітнього дня боротьби з артеріальною гіпертонією, який проводиться в м. Павлограді з 10 травня по 10 червня 2017 року. В роботі заходу взяла участь заступник головного лікаря КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда» ПМР» з медичної частини Гришина Ірина Миколаївна.
Артеріальна гіпертонія є одним із найпоширеніших захворювань серцево-судинної системи. Фахівець інформувала журналістів, що на сьогоднішній день під наглядом лікарів ЦПМСД м. Павлограда перебуває 61641 пацієнт із захворюванням серцево-судинної системи, з яких 32333 випадків припадає саме на гіпертонічну хворобу. Гіпертонія належить до захворювань, які скорочують тривалість життя, включаючи ішемічну хворобу серця, мозкові інсульти та інфаркти. Всього від захворювань серцево-судинної системи у Павлограді померло 1058 чол., що склало 70% від всієї смертності. З них осіб працездатного віку – 107 (10%). подробнее
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