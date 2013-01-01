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Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

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Швидка допомога: 103

До Всесвітнього дня боротьби з артеріальною гіпертонією

17 травня 2017 року в КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда»ПМР» було проведено прес-конференцію в рамках місячника з нагоди Всесвітнього дня боротьби з артеріальною гіпертонією, який проводиться в м. Павлограді з 10 травня по 10 червня 2017 року. В роботі заходу взяла участь заступник головного лікаря КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда» ПМР» з медичної частини Гришина Ірина Миколаївна.



Артеріальна гіпертонія є одним із найпоширеніших захворювань серцево-судинної системи. Фахівець інформувала журналістів, що на сьогоднішній день під наглядом лікарів ЦПМСД м. Павлограда перебуває 61641 пацієнт із захворюванням серцево-судинної системи, з яких 32333 випадків припадає саме на гіпертонічну хворобу. Гіпертонія належить до захворювань, які скорочують тривалість життя, включаючи ішемічну хворобу серця, мозкові інсульти та інфаркти. Всього від захворювань серцево-судинної системи у Павлограді померло 1058 чол., що склало 70% від всієї смертності. З них осіб працездатного віку – 107 (10%). 17 травня 2017 року в КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда»ПМР» було проведено прес-конференцію в рамках місячника з нагоди Всесвітнього дня боротьби з артеріальною гіпертонією, який проводиться в м. Павлограді з 10 травня по 10 червня 2017 року. В роботі заходу взяла участь заступник головного лікаря КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда» ПМР» з медичної частини Гришина Ірина Миколаївна.Артеріальна гіпертонія є одним із найпоширеніших захворювань серцево-судинної системи. Фахівець інформувала журналістів, що на сьогоднішній день під наглядом лікарів ЦПМСД м. Павлограда перебуває 61641 пацієнт із захворюванням серцево-судинної системи, з яких 32333 випадків припадає саме на гіпертонічну хворобу. Гіпертонія належить до захворювань, які скорочують тривалість життя, включаючи ішемічну хворобу серця, мозкові інсульти та інфаркти. Всього від захворювань серцево-судинної системи у Павлограді померло 1058 чол., що склало 70% від всієї смертності. З них осіб працездатного віку – 107 (10%). подробнее