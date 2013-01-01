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Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

ТРЕНИРУЕМ ИЗВИЛИНЫ. 6 ПОЛЕЗНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ МОЗГА

Оказывается, есть весьма необычные способы заставить трудиться серые клеточки мозга как в молодости, и даже лучше.



Наш мозг подобен мышцам: если ему не давать ежедневную работу, он дряхлеет, становится ленивым, команду «думай!» не распознает. А вот если нагрузки есть – серые клеточки растут в буквальном смысле этого слова. Ученые описывают этот процесс так: образуются новые синапсы между нейронами, кора головного мозга становится толще и более извилистой, в вещество мозга врастают новые капилляры, аксоны быстрее проводят нервные сигналы, усложняются функциональные связи между отдельными структурами мозга.



Но между тем мозг не так примитивен, как мышцы. Обычной «качалки» (типа ежедневно писать в компьютере по 10 тысяч знаков) ему недостаточно: заскучает и рано или поздно отметет рутину как ненужную. Придется его удивить и даже обмануть необычной гимнастикой. Оказывается, есть весьма необычные способы заставить трудиться серые клеточки мозга как в молодости, и даже лучше.Наш мозг подобен мышцам: если ему не давать ежедневную работу, он дряхлеет, становится ленивым, команду «думай!» не распознает. А вот если нагрузки есть – серые клеточки растут в буквальном смысле этого слова. Ученые описывают этот процесс так: образуются новые синапсы между нейронами, кора головного мозга становится толще и более извилистой, в вещество мозга врастают новые капилляры, аксоны быстрее проводят нервные сигналы, усложняются функциональные связи между отдельными структурами мозга.Но между тем мозг не так примитивен, как мышцы. Обычной «качалки» (типа ежедневно писать в компьютере по 10 тысяч знаков) ему недостаточно: заскучает и рано или поздно отметет рутину как ненужную. Придется его удивить и даже обмануть необычной гимнастикой. подробнее