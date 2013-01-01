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0 800 500 444,
0 800 301 220
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Правильный уход за кожей шеи и зоной декольте
Думаете, только за лицом необходимо тщательно ухаживать? На самом деле в большей степени возраст женщины выдают шея и зона декольте. Поэтому за этими участками нужен деликатный уход.
Недостаточно периодически наносить на кожу шеи и декольте крем. Здесь необходим комплексный подход. Только тогда можно рассчитывать на то, что вы будете выглядеть гораздо моложе своих лет.
Подтянутая шея
Ни одна другая часть тела так предательски не выдает реальный возраст женщины. Все дело в том, что кожа на шее тонкая, под ней нет большого количества жировой клетчатки и кровоток медленнее. В этом и кроется главная причина образования морщинок.
Ко всему прочему, мышцы шеи очень трудно натренировать, поэтому с возрастом она становится дряблой. подробнее
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