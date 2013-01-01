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моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

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0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

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Правильный уход за кожей шеи и зоной декольте

Думаете, только за лицом необходимо тщательно ухаживать? На самом деле в большей степени возраст женщины выдают шея и зона декольте. Поэтому за этими участками нужен деликатный уход.



Недостаточно периодически наносить на кожу шеи и декольте крем. Здесь необходим комплексный подход. Только тогда можно рассчитывать на то, что вы будете выглядеть гораздо моложе своих лет.



Подтянутая шея



Ни одна другая часть тела так предательски не выдает реальный возраст женщины. Все дело в том, что кожа на шее тонкая, под ней нет большого количества жировой клетчатки и кровоток медленнее. В этом и кроется главная причина образования морщинок.

Ко всему прочему, мышцы шеи очень трудно натренировать, поэтому с возрастом она становится дряблой. Думаете, только за лицом необходимо тщательно ухаживать? На самом деле в большей степени возраст женщины выдают шея и зона декольте. Поэтому за этими участками нужен деликатный уход.Недостаточно периодически наносить на кожу шеи и декольте крем. Здесь необходим комплексный подход. Только тогда можно рассчитывать на то, что вы будете выглядеть гораздо моложе своих лет.Ни одна другая часть тела так предательски не выдает реальный возраст женщины. Все дело в том, что кожа на шее тонкая, под ней нет большого количества жировой клетчатки и кровоток медленнее. В этом и кроется главная причина образования морщинок.Ко всему прочему, мышцы шеи очень трудно натренировать, поэтому с возрастом она становится дряблой. подробнее