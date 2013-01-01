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Диспетчерська служба міста: 6-24-99 - цілодобово

моб.: 095-225-41-92

КП «ПЖС»:

Дільниця № 1: 6-43-92

Дільниця № 2: 20-76-50

Аварійна служба:

20-71-70 - з 16:00 до 07:00, вихідні дні цілодобово

ПП «К-П-1»:

6-33-33 - цілодобово

КП «Павлоград-Світло»:

6-40-07

КП «Павлоградводо-

канал»: 20-20-44 - цілодобово

КП «Павлоградтепло-

енерго»: 4-27-93 - цілодобово

КП «Затишне місто»:

6-45-54 - цілодобово;

4-61-13

КЦТ № 524 ПАТ «Укртелеком»: 20-98-78, контакт центр

0 800 506 800

ДТЕК«Дніпрообленерго»:

0 800 500 444,

0 800 301 220

Центральна енерго-

компанія: 21-50-13

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»: 6-26-19 - цілодобово, 104

Пожежна частина: 101

Відділ поліції: 102

Швидка допомога: 103

Как отмыть руки и ноги после дачи?

Летом очень полезно ходить босиком по земле. Но после таких прогулок не так уж просто отмыть ноги и ногти. А если у вас есть собственная дача, да еще и с огородом, в котором вы пропадаете каждые выходные, то проблема грязных ладоней и ступней для вас особенно актуальна.



Ванночка для ног с мыльной водой



Если у вас есть даже небольшие трещинки на ступнях, их вряд ли удастся отмыть под проточной водой. Сделайте такую ванночку: налейте в тазик горячей воды и натрите хозяйственное мыло, опустите ноги на 15-20 минут. В это время вы можете почитать книгу или посмотреть телевизор, а мыльная вода сделает за вас почти всю работу по чистке ножек.

Если грязь осталась, потрите ступни пемзой. Затем ополосните их теплой водой и вытрите полотенцем. Летом очень полезно ходить босиком по земле. Но после таких прогулок не так уж просто отмыть ноги и ногти. А если у вас есть собственная дача, да еще и с огородом, в котором вы пропадаете каждые выходные, то проблема грязных ладоней и ступней для вас особенно актуальна.Если у вас есть даже небольшие трещинки на ступнях, их вряд ли удастся отмыть под проточной водой. Сделайте такую ванночку: налейте в тазик горячей воды и натрите хозяйственное мыло, опустите ноги на 15-20 минут. В это время вы можете почитать книгу или посмотреть телевизор, а мыльная вода сделает за вас почти всю работу по чистке ножек.Если грязь осталась, потрите ступни пемзой. Затем ополосните их теплой водой и вытрите полотенцем. подробнее